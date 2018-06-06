«Терминатор» спасёт Трампа от ядерных ракет

Соединённые Штаты увеличили финансирование секретных исследований в области предварительного обнаружения пуска ядерных ракет и оперативного слежения за мобильными пусковыми установками «в КНДР и других местах».

Как поведали Reuters пожелавшие остаться неизвестными американские чиновники, на сегодняшний день идёт работа в рамках нескольких секретных программ. Специалисты изучают возможности применения построенных на основе «искусственного интеллекта» (ИИ) систем для увеличения защиты США от потенциального ядерного ракетного удара. Сообщается, что уже созданы компьютеры, позволяющие обнаруживать и искать признаки атаки со скоростью, «недостижимой для человека». Эти машины анализируют и обрабатывают огромные массивы информации из различных источников, в том числе спутниковые снимки. Подобная информация позволит США либо принять оперативные дипломатические меры, либо, если ракетная атака неминуема, предоставить дополнительное время для того, чтобы уничтожить ракету до пуска или перехватить её.

commons.wikimedia.org/USAF

SBIRS-GEO спутник раннего предупреждения

«Мы должны делать всё, что в наших силах, для обнаружения этой ракеты до того, как они её запустят, и сделать пуск намного сложнее», — сообщил журналистам один из источников.

Согласно некоторым сообщениям и бюджетным документам, передаёт Reuters, администрация Трампа собирается в следующем году увеличить финансирование подобных программ более чем в три раза, до $83 млн «Хотя эта сумма всё ещё относительно невелика, она является одним из показателей растущей важности исследований противоракетных систем с ИИ в то время, когда Соединённые Штаты сталкиваются с более агрессивной в военном отношении Россией и значительной угрозой применения ядерного оружия со стороны давнего врага, Северной Кореи», — заключает издание.

Чем раньше, тем лучше

На данный момент в США задача раннего обнаружения пусков баллистических ракет возложена на создающуюся инфракрасную систему космического базирования SBIRS (Space-Based Infrared System). Её начали разрабатывать ещё в начале 1990-х годов, к 2018 году на орбиту были выведены четыре спутника верхнего эшелона на эллиптических орбитах (HEO) и 4 геостационарных спутника (GEO). Космические аппараты с помощью инфракрасных датчиков ведут постоянное наблюдение за различными объектами на земле. Структура также включает наземное оборудование — центры управления и станцию приёма и обработки данных со спутников. Теоретически система, работа над которой ещё не завершена, должна обеспечить обнаружение пуска ракет менее чем через двадцать секунд после старта. Затруднительно посчитать, сколько денег по совокупности Пентагон уже потратил на SBIRS, можно лишь с точностью сказать, что речь идёт о сумме в миллиарды долларов.

В России также ведутся работы по созданию Единой космической системы предупреждения ракетного нападения (ЕКС-2) в рамках общей Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В мае прошлого года на орбиту был выведен уже второй спутник 14Ф142 «Тундра». Всего же система должна включать десять таких аппаратов. Отставание от США в космических аппаратах в какой-то мере компенсирует наличие по всей стране сети радиолокационных станций высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ) семейства «Воронеж». Загоризонтные РЛС позволяют обнаруживать космические и аэродинамические объекты за тысячи километров.

В США, и в России речь идёт об обнаружении ракет на ранних этапах пуска. Насколько перспективна работа над системами, позволяющими предупредить запуск ракеты на этапе подготовки и развёртывания мобильного комплекса, и как поможет американским военным в этой сфере созданный на основе «искусственного интеллекта» новый «противоракетный Терминатор», — вопрос сомнительный.

Спекуляции и пиар

Под «искусственным интеллектом», как правило, понимают определённую программу или алгоритм, направленный на решение задач, которые в обычных ситуациях способен решить мозг здорового взрослого человека. Военные стран «первого эшелона» и ранее старались найти применение ИИ в разработке систем, позволяющих автоматически распознавать и сопровождать различные цели. С их помощью в дальнейшем они надеются максимально автономизировать и ускорить принятие решения на поражение в тех ситуациях, когда необходимо действовать максимально быстро и оперативно. Однако о каких-то конкретных результатах подобных разработок подробно никто не сообщал.

Los Angeles Air Force Base

SBIRS GEO-4 Как отмечает в беседе с News.ru эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев, действительно, при работе системы предупреждения о ракетном нападении оператор зачастую не успевает всё увидеть и проанализировать информацию. «С другой стороны, пуск ракеты всегда опознаётся по вполне понятным сигнатурам, которые можно вписать в определённый алгоритм, тем самым автоматизировав и ускорив процесс его обнаружения и предупреждения. Вопрос в том, насколько хорошо будет прописан этот алгоритм», — считает эксперт. В то же время, отмечает Денисенцев, это всё давно известно, и ничего «прорывного» в сообщении Reuters нет: «Частично автоматизирована и российская СПРН, хотя сейчас основные решения принимает живой оператор, а не компьютерная программа».

Заявленная в материале Reuters сумма в $83 млн — смешная для американской «оборонки», полагает эксперт. «Вполне возможно, эта информация „утекла“ журналистам исключительно в целях пиара, так как порой американские военные любят демонстрировать налогоплательщикам, на что они тратят их деньги. А тут ещё и корейская ядерная угроза вовремя подвернулась. Вопрос ещё в том, что, когда люди говорят об „искусственном интеллекте“, то зачастую имеют в виду любое подчинение того или иного действия какому-либо алгоритму. Этим громким словом можно назвать фактически любую автоматику, что открывает простор для спекуляций», — считает он.