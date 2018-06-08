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«Шансов нет»: Россия уничтожит любой авианосец США
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В России нашли способ уничтожить американский авианосец 

Lenta.ru 59 минут назад
Российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, оснащенный тремя крылатыми ракетами Х-32, способен поразить любой американский авианосец, заявил РИА Новости доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков.
«Шансов перехватить подлетающий к авианосной группе ракетоносец практически нет, поскольку дальность действия ракеты Х-32 — около тысячи километров, а радиус перехвата целей палубной авиацией — порядка 400 километров», — сказал эксперт.
По его словам, «если истребители дежурят в воздухе, это расстояние увеличивается максимум до 600 километров, что тоже недостаточно», а гиперзвуковая скорость делает ракету неуязвимой для системы ПРО (противоракетной обороны) противника кораблей охранения авианесущей группы.
«Поэтому постановка на вооружение самолетов Ту-22М3М — серьезная угроза для авианесущего флота США», — заявил специалист.
В июне The National Interest предположил, что Ту-22М3 с Х-32 сделает объекты НАТО по всему миру столь же уязвимыми, как во времена холодной войны.
Российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 должен получить Х-32 к октябрю этого года. В распоряжении России имеется, по разным оценкам, от 20 до 30 ракетоносцев Ту-22М, которые планируется модернизировать (заменить двигатели, авионику и оружие) до Ту-22М3.
Крылатая ракета воздушного базирования класса «воздух-поверхность» Х-32, разработанная машиностроительным конструкторским бюро «Радуга», имеет дальность 600-1000 километров и скорость 4-5,4 тысячи километров в час.
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