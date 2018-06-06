Россия возрождает «проклятье» флота США

Модернизация российского сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 означает возвращение "проклятья" американского флота, говорится в статье The National Interest

Автор отмечает, что во времена холодной войны от Ту-22М3 корабли ВМФ США прикрывали реактивные многоцелевые истребители Grumman F-14 Tomcat, вооруженные управляемыми ракетами AIM-54 Phoenix.

"Российский парк Ту-22М3 представляет собой небольшую часть той силы, которой когда-то обладал Советский Союз. Однако сегодняшний Ту-22М3 с модернизированным оружием и датчиками является такой же угрозой, хотя и в меньших масштабах", — утверждается в материале.

В статье подчеркивается, что проблема усугубляется тем, что F-14 Tomcat сняли с вооружения в начале девяностых.

"Таким образом, даже скромный российский ударный потенциал может представлять реальную опасность для боевой группы ВМФ с учетом возможностей Х-32, особенно учитывая ее скорость и маневренность", — пишет National Interest.

Автор полагает, что палубный штурмовик F/A-18E/F Super Hornet вместе с корабельной боевой системой Aegis могут выступить достойными защитниками американского флота. Однако, учитывая недостаточную скорость Super Hornet, этот истребитель вряд ли он может рассчитывать на перехват Ту-22М3 до запуска Х-32, отмечается в статье.

Сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета Х-32 является глубокой модернизацией еще советской Х-22. От "прародителя" ее отличают новая система наведения, защищенная от помех, увеличенный объем баков и более мощный двигатель. Х-32 способна поразить цель на дистанции до тысячи километров. Таким образом, ракетоносцу не нужно входить в зону действия палубной авиации противника.