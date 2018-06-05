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США разрабатывают программу по поиску ядерного оружия
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США разрабатывают программу по поиску ядерного оружия 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA
Пентагон намерен создать искусственный интеллект, способный автоматически обнаружить ядерное оружие. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, военное ведомство США проводит секретные испытания искусственного интеллекта, способного анализировать огромное количество данных и спутниковых снимков с тем, чтобы в любом месте планеты находить признаки ведения подготовки ядерных испытаний.
Reuters сообщает, что в военном бюджете США предусмотрены расходы в 83 млн долларов на создание одной из программ на базе искусственного интеллекта.
Система обнаружения ядерного оружия уже проходит испытания, но при этом находится на начальной стадии разработки, передает агентство.
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