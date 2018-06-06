Новый китайский истребитель «Темный меч» — кошмар для США

Китай опубликовал изображения нового беспилотного истребителя-невидимки «Темный меч» (Dark Sword). Фотографии сверхзвукового беспилотника свидетельствуют, что Пекин слишком близко подошел к тому, чтобы сбросить США с лидирующей позиции в области военной авиации.

По мнению Джастина Бронка (Justin Bronk), эксперта Королевского института вооруженных сил по изучению проблем обороны и безопасности (Royal United Services Institute), который ознакомился с фотографиями беспилотника, заявил, что «Темный меч» представляет собой совершенно другую философию дизайна, чем разрабатываемые БПЛА в США. По его мнению, этот самолет оптимизирован для быстрого сверхзвукового полета, а не для максимальной скрытности и может дать Китаю большое преимущество в борьбе с США.