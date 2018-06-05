Какая была инструкция по борьбе с немецкими танками

В годы Великой Отечественной войны для наших военных была составлена подробная инструкция, как противостоять немецким танкам. Подобным документом были снабжены и солдаты вермахта, только им давались рекомендации, как уничтожать бронетехнику Красной Армии.

Нет гранат — кидайся грязью

Инструкция по подрыву танков неприятеля, предназначенная для красноармейцев, была подготовлена командованием Северо-Западного фронта за подписью генерал-лейтенанта Н. Ватутина. В предисловии к ней даже указывалась причина ее появления, а именно: по мнению командования, бойцы Красной Армии, храбро сражающиеся на фронте, совершенно не умеют бороться с танками противника, которые ведут себя крайне «нахально» (в официальном документе употреблено именно это слово).

Как же предлагали советские штабисты сражаться с немецкими танками? Для начала необходимо было отобрать добровольцев, отличавшихся смелостью. Им следовало, взяв связку гранат, автоматическое оружие и бутылки с горючей смесью, замаскироваться на земле в том месте, где ожидалось наступление врага.

При появлении военных машин противника бойцу предписывалось себя никак не обнаруживать. Но при сокращении между ним и танком расстояния до 15-20 метров, он должен был метнуть под его гусеницу связку гранат или бросить в башню машины бутылку с зажигательной смесью. [С-BLOCK]

Потом требовалось дождаться остановки танка и из автомата расстрелять его экипаж, который постарается покинуть горящую машину. В том случае если гранаты и бутылки с зажигательной смесью не попали в цель или не произвели необходимого эффекта, боец обязан был грязью залепить смотровые приборы немецких танкистов.

Самое интересное, что данная инструкция была составлена предельно просто и грамотно, а приведенные в ней способы борьбы с немецкими танками не только применялись на практике, о чем свидетельствуют многочисленные фотографии времен войны, но и оказались достаточно эффективны. При этом «ослепление» танка также давало отличный результат, поскольку, не видя дороги, водитель просто останавливал машину, что и требовалось для уничтожения ее экипажа.

Борьба с танками по-немецки

Соответствующая инструкция по борьбе с советскими танками имелась и у немцев. Разработана она была 27 июля 1941 года. Причем солдаты вермахта должны были сделать все возможное, чтобы документ не попал к советским войскам. Напрасно. Уже 15 ноября 1941 года немецкая инструкция оказалась на столе у командования Красной Армии.

По расчетам авторов документа, при удалении танка более чем на 400 метров стрелять нужно было в его вертикальную часть, если машина находилась ближе — то в переднюю или боковую части. Далее в инструкции с немецкой педантичностью подробно описывались технические особенности советских танков, а также указывались их наиболее уязвимые места и калибры снарядов, которые пробивают их броню. [С-BLOCK]

Что касается стратегии борьбы пехоты с танками Красной Армии, то в этом случае немецкая инструкция была не столь детализирована, как советская, и была плоха для реализации на практике. Немецким солдатам предписывалось бороться в первую очередь с тяжелыми советскими танками, атакуя их гранатами с близкого расстояния по боковой или задней части. При этом документ пестрел просто фантастическими советами.

Немецкой пехоте следовало подойти к советскому танку с подветренной стороны, запрыгнуть на него сзади, положить связку гранат позади башни, поджечь их и укрыться в безопасном месте.

Кроме того, предлагалось заложить противотанковую гранату в дуло танка или поджечь дымовую шашку и закинуть ее на танк. Тот, кто хоть раз видел танк в музее или на учениях, прекрасно понимает, что немецкие рекомендации были практически невыполнимы на практике, хотя достаточно интересны в теории.