Китайский «Темный меч» шокировал США

Китайский сверхзвуковой маневренный «Темный меч» шокировал США

Image of China's stealthy 'Dark Sword' fighter-like combat drone emerges:https://t.co/xbdKLSVlQI— The War Zone (@thewarzonewire) 5 июня 2018 г. В интернете появилась первая фотография полноразмерного перспективного китайского беспилотного летательного аппарата Dark Sword («Темный меч»), сообщает The War Zone. Издание Business Insider полагает, что новый дрон превосходит американские аналоги и окажется «кошмаром для США ».

Издание отмечает, что снимок стал первым убедительным доказательством реального прогресса в создании Dark Sword, работы над которым китайская корпорация Shenyang Aircraft ведет более десяти лет. The War Zone пишет, что новый беспилотник принципиально отличается от существующих в мире дронов, поскольку предполагает сочетание высокой маневренности и сверхзвуковой скорости с низкой радарной заметностью.

Беспилотник, продолжает издание, получил безотводный сверхзвуковой воздухозаборник, который уменьшает заметность и аэродинамическое сопротивление. Такая конструкция, в частности, используется на китайском истребителе пятого поколения Chengdu J-20 и американском F-35 Lightning II. Отдельно отмечается, что дизайн Dark Sword характерен для малозаметных летательных аппаратов.

«Мы видим малозаметный беспилотник, который, вероятно, способен перемещаться на сверхзвуковой крейсерской скорости (летать быстрее звука в бесфорсажном режиме), или, по крайней мере, его конструкция предполагает такое, в зависимости от доступных технологий двигателя, и достигать максимальной скорости до 2 чисел Маха», — пишет автор Тайлер Роговей.

Издание отмечает, что «не знает, когда была сделана фотография, так что проект, вероятно, продвинулся намного дальше». «Помните — китайцы показывают только то, что хотят показать», — пишет Роговей.