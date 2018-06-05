Какой танк считался самым лучшим во время Второй мировой

История бронетанковых войск начинается еще в начале двадцатого века, когда первые модели самоходных бронированных машин, больше похожие на спичечные коробки на гусеницах, тем не менее прекрасно показали себя на полях сражений. Высокая проходимость огнестрельных крепостей давала им огромное преимущество в условиях позиционной войны. По-настоящему успешная боевая машина должна была с легкостью преодолевать окопы, колючую проволоку и перерытый артподготовкой ландшафт передовых, наносить хороший огневой урон, поддерживать «царицу полей» (пехоту) и никогда не ломаться. Неудивительно, что самые влиятельные державы мира немедленно включились в «танковую гонку».

Заря танковой эры Лавры за создание первого танка по праву принадлежат англичанам, которые сконструировали и успешно применили свой «Танк. Модель 1» в 1916 году в битве при Сомме, совершенно деморализовав пехоту противника. Однако впереди еще были десятилетия кропотливой работы над броней, скорострельностью, проходимостью, предстояло сменить слабый карбюраторный двигатель на более мощный дизель, придумать вращающуюся башню, решить проблемы с теплоотведением и качеством хода и трансмиссии. Мир ожидали танковые дуэли и противотанковые мины, круглосуточная эксплуатация сталелитейных заводов, безумные проекты многобашенных чудовищ и, наконец, выточенный в огне и ярости войн ХХ века силуэт современного танка, знакомый теперь любому.

Затишье перед бурей

Германия, В 30-е годы Англия США и Советский Союз, предчувствуя большую войну, наперегонки создавали и улучшали свои танковые линейки. Инженеров-конструкторов тяжелой бронетехники переманивали и перекупали друг у друга всеми правдами и неправдами. Например, в 1930 году на заводе «Большевик» работал немецкий инженер Э. Гроте, создавший ряд интересных разработок, которые потом легли в основу более поздних моделей танков.

Германия спешно ковала ряды Panzerwaffe, британцы создали Королевский танковый корпус, США — Armored Force. Танковые войска СССР к началу войны уже располагали двумя легендарными машинами, немало сделавшими для победы, — КВ-1 и Т-34. К началу Второй мировой конкуренцию друг другу составляли в основном СССР и Германия. Американцы также произвели внушительное количество бронетехники, только 80 тысяч отдав по лендлизу союзникам, но такой славы, как «Тигры», «Пантеры» и «тридцатьчетверки», их машины не снискали. Англичане же из-за существовавших перед войной разногласий, в какую сторону развивать танковую индустрию, отдали пальму первенства и на полях сражений использовали в основном американские танки М3 и М5.

Легендарные танки Второй мировой

«Тигр» — тяжелый немецкий танк прорыва, создавался на заводах фирмы Henschel und Sohn. Впервые он показал себя в бою под Ленинградом в 1942-м. Весил 56 тонн, был вооружен 88-мм пушкой и двумя пулеметами, защищен 100-миллиметровой броней. Нес пять человек экипажа. Мог погружаться под воду на 3,5 метра. Из недостатков — сложность конструкции, дороговизна (производство одного «Тигра» обходилось казне, как стоимость двух средних танков «Пантера»), невероятно большой расход топлива, проблемы с ходовой частью в зимних условиях.

Т-34 разработали в КБ Харьковского паровозостроительного завода под руководством Михаила Кошкина перед самой войной. Это был маневренный, хорошо защищенный наклонной броней танк, оснащенный мощным дизелем и длинноствольной 76-миллиметровой пушкой. В отчетах, тем не менее, упоминались проблемы с оптикой, обзором, теснота боевого отделения, отсутствие раций. Из-за недостатка места для полноценного экипажа командиру приходилось выполнять функции наводчика. [С-BLOCK]

M4 Sherman — основной американский танк того период — производился на заводах Детройта. Третий (после Т-34 и Т-54) наиболее массовый танк в мире. Имеет среднее бронирование, оснащен 75-миллиметровым орудием, успешно показал себя в боях против немецких танков в Африке. Дешев, удобен в эксплуатации, ремонтопригоден. Из недостатков: легко опрокидывается из-за высоко расположенного центра тяжести.

«Пантера» — немецкий танк среднего бронирования, основной конкурент Sherman и Т-34 на полях сражений. Вооружен 75-миллиметровой танковой пушкой и двумя пулеметами, толщина брони — до 80 мм. Впервые применен в Курской битве.

К известным танкам Второй мировой также относятся немецкие быстрые и легкие Т-3, советский тяжелобронированный «Иосиф Сталин», хорошо показавший себя при штурме городов, и родоначальник однобашенных тяжелых танков КВ-1 « Клим Ворошилов ».

Неудачное начало

В 1941 году советские танковые войска понесли сокрушительные потери, так как немецкие Panzerwaffe, располагая более слабыми легкобронными танками Т-4, по своим тактическим навыкам, по слаженности работы экипажей и командования значительно превосходили русских. Т-4, например, изначально обладал хорошим обзором, наличием командирской башенки и цейссовской оптикой, а Т-34 получил эти улучшения только в 1943 году.

Стремительные удары немцев умело подкреплялись огнем САУ, противотанковых орудий и налетами авиации, что позволяло наносить массированный урон. «Нам казалось, что русские создали инструмент, которым они никогда не научатся владеть», — писал один из немецких генералов.

Танк-победитель

После доработки Т-34-85 своей «живучестью» мог составить серьезную конкуренцию даже тяжелобронным, но неповоротливым немецким «Тиграм». Обладая невероятной огневой мощью и толстой лобовой броней, «Тигры» не могли соревноваться с «тридцатьчетверками» по скорости и проходимости, вязли и тонули на сложных участках ландшафта. Они требовали автозаправщиков и специальных железнодорожных транспортов для перевозки. Танк «Пантера» при своих высоких технических характеристиках так же, как и «Тигр», отличался капризностью в эксплуатации, был дорог в производстве. [С-BLOCK]

В процессе войны «тридцатьчетверку» доработали, расширили отделение для экипажа, снабдили переговорными устройствами, установили еще более мощную пушку. Тяжелая броня с легкостью выдерживала попадание 37-миллиметрового орудия. А самое главное — советские танкисты освоили методы связи и взаимодействия танковых бригад на поле боя, научились использовать скорость, мощь и маневренность нового Т-34-85, наносили стремительные удары в тыл противника, уничтожая коммуникации и укрепления. Машина начала с блеском выполнять те задачи, для которых изначально предназначалась. Советская промышленность наладила поточный выпуск усовершенствованных, хорошо сбалансированных моделей. Особенно стоит отметить простоту конструкции и возможность быстрого дешевого ремонта, ведь для танка важно не только эффективно выполнять боевые задачи, но и быстро вернуться обратно в строй после повреждения или поломки.

Можно найти модель того времени, превосходящую Т-34 по отдельным характеристикам, но именно по совокупности ТТХ этот танк можно по праву назвать лучшим и самым эффективным танком времен Второй мировой.