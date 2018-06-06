В США придумали «третью руку» для тяжелого оружия

Исследовательская лаборатория Армии США придумала устройство, которое помогает военнослужащим держать тяжелое оружие.

По словам одного из авторов устройства Дэна Бэкли, «третья рука» не нуждается в батареях, имеет малый вес и равномерно распределяет нагрузку вооружения. В действии ее можно увидеть на видео, которое сняли в Исследовательской лаборатории, также информацию о разработке разместили в группе в соцсетях.

Устройство изготовлено из углепластика. Весит около 1,4 килограмма. Одним концом оно крепится к поясу военнослужащего, другим — к винтовке или пулемету. В случае необходимости руки солдата вообще могут быть свободны. Как сообщили специалисты, в настоящее время «третья рука» проходит полевые испытания.

По информации издания N+1, над подобным устройством исследователи работают уже несколько лет. В 2017 году проводили пилотное исследование прототипа «третьей руки» с креплением для автоматов весом 3,4 килограмма. Оно было успешным. Бойцы оценили устройство, с помощью которого можно снизить усталость рук. Инженеры доработали «третью руку» для пулеметов весом от 10 до 12,5 килограмма.