Ещё
В США придумали «третью руку» для тяжелого оружия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях

В США придумали «третью руку» для тяжелого оружия 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Исследовательская лаборатория Армии США придумала устройство, которое помогает военнослужащим держать тяжелое оружие.
По словам одного из авторов устройства Дэна Бэкли, «третья рука» не нуждается в батареях, имеет малый вес и равномерно распределяет нагрузку вооружения. В действии ее можно увидеть на видео, которое сняли в Исследовательской лаборатории, также информацию о разработке разместили в группе в соцсетях.
Устройство изготовлено из углепластика. Весит около 1,4 килограмма. Одним концом оно крепится к поясу военнослужащего, другим — к винтовке или пулемету. В случае необходимости руки солдата вообще могут быть свободны. Как сообщили специалисты, в настоящее время «третья рука» проходит полевые испытания.
По информации издания N+1, над подобным устройством исследователи работают уже несколько лет. В 2017 году проводили пилотное исследование прототипа «третьей руки» с креплением для автоматов весом 3,4 килограмма. Оно было успешным. Бойцы оценили устройство, с помощью которого можно снизить усталость рук. Инженеры доработали «третью руку» для пулеметов весом от 10 до 12,5 килограмма.
Российская Газета: последние новости
Россия возродила "проклятие" ВМС США Россия может вернуться к выпуску тяжелых самолетов Ан-124 "Руслан" На форуме "Армия-2018" покажут новейшую САУ "Коалиция-СВ"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых16
Кого не пустят на Крымский мост156
Тест: Справитесь с ЕГЭ по русскому языку?22
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»35
Украинский режиссер снял свою смерть на видео17
Видео
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
00:51
В Крыму ответили Ефремову
Шоу-бизнес
00:35
В Страсбурге прогремел взрыв. Много раненых
Происшествия
00:50
С комбатом «Спарты» случилась трагедия
Происшествия Украина
00:41
«Проклятых пиндосов винить трудно, их там нет»
В мире Армия
02:17
Украинский режиссер снял свою смерть на видео
В мире Происшествия
10:02
Германия и Россия сближаются. И вот почему
Политика Статьи
00:28
Пришельцев убьют быстро и жёстко
Наука Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение