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Представлено первое фото китайского «гиперзвукового истребителя» Dark Sword
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Представлено первое фото китайского «гиперзвукового истребителя» Dark Sword 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Колоссальный прогресс, связанный с расширением функций беспилотных летательных аппаратов, относительно мало затронул увеличение их скоростей. Так, знаменитый американский демонстратор технологий Northrop Grumman X-47B имел «высокую дозвуковую» скорость — 990 км/ч. Сейчас этот проект закрыт.
В свою очередь, поступивший в ограниченную эксплуатацию реактивный General Atomics Avenger имеет скоростное ограничение в 740 км/ч. Конечно, это значительно выше, чем у поршневого БПЛА MQ-1 Predator, но все равно ограничивает время реакции, если сравнивать с пилотируемыми самолетами-истребителями.
Китай в этом смысле нацелился сразу на несколько революций. Ранее появилась информация, что Пекин намерен создать гиперзвуковой боевой БПЛА, обладающий, помимо прочего, высокой маневренностью. Проект получил имя Dark Sword. Его разработчик — Shenyang Aircraft Corporation. Для увеличения маневренности выбрали аэродинамическую схему «утка» и двухкилевое хвостовое оперение. Были представлены стационарная модель аппарата и уменьшенная дистанционно управляемая копия. Однако вскоре новые сведения перестали поступать, потому амбициозный проект многие посчитали закрытым.
Сейчас ресурс The War Zone представил фото с полноразмерной моделью Dark Sword, демонстрирующее как минимум серьезные намерения Китая продолжать разработку. На фото хорошо заметны попытки придать БПЛА элементы стелс-технологии. Форма воздухозаборника может свидетельствовать о реальности намерений создать гиперзвуковой летательный аппарат с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
Dark Sword / ©thedrive
С другой стороны, эксперты из других стран считают завышенными предполагаемые характеристики Dark Sword, озвученные китайскими специалистами. Речь, в частности, идет о трудностях в управлении и наведении БПЛА на гиперзвуковой скорости. Кроме этого, не совсем понятно, какие именно функции будет выполнять аппарат. Dark Sword иногда называют «истребителем», но пока что ни одна страна не смогла создать БПЛА, способный всерьез претендовать на господство в небе.
Dark Sword. Модель / ©vanveken's blog
Ранее, напомним, появились первые данные о новом российском гиперзвуковом оружии «Авангард». Томас Джулиано из Университета Нотр-Дам (США) сделал выводы, что оно представляет собой сверхзвуковой скользящий аппарат.
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Источник: работы в рамках проекта субмарины «Хаски» признали неудовлетворительными Флот США получит новую противокорабельную ракету NSM Астрономы нашли альтернативу неуловимой «девятой планете»
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