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ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
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В ДНР заявили о праве открывать огонь при угрозе с моря 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что ополченцы оставляют за собой право открыть огонь в случае угрозы республике со стороны Украины во время проведения учений в Азовском море.
Ранее начальник пресс-центра ВМС Украины Олег Чалик заявил, что до 1 сентября в Азовском море закроют три участка для проведения военных учений, а с 1 июня действуют ограничения в акватории возле Мариуполя и к востоку от Бердянска.
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«К сожалению, выставка, которая прошла 9 мая, не могла показать весь комплекс и мощь ВПК, которого мы делаем. «Чебурашки» (РСЗО «Чебурашка» — прим. ВЗГЛЯД) морского базирования у нас тоже есть. Если они (силовики) объявили учения в наших прибрежных водах, то оставляю за собой открыть учебные стрельбы по водным целям», — передает РИА «Новости» слова Захарченко.
Власти ДНР на День Победы организовали выставку вооружений. На ней, в частности, была представлена РСЗО «Чебурашка», выпущенная в ДНР.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина зря смеется над «Снежинкой» и «Чебурашкой».
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