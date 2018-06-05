В США раскрыли секрет «Калашникова»

В США раскрыли секрет эффективности автомата Калашникова

К такому выводу пришел автор американского издания The National Interest, проанализировавший советские таблицы стрельбы по наземным целям из стрелкового оружия калибров 5,45 и 7,62 миллиметра.

Напомним, АК-74 был принят на вооружение Советской армии в 1978 году, его главным отличием от предшественника — автомата Калашникова модернизированного (АКМ, принят на вооружение в 1959-м) — стал малокалиберный патрон. И хотя конструкция АК-74 в целом повторяла АКМ, новый автомат имел ряд существенных новшеств. В частности, это двухкамерное дульное устройство, выполняющее функции тормоза, компенсатора и пламегасителя. В результате удалось снизить отдачу, а за счет этого улучшить точность и кучность стрельбы.

В середине 1970-х в войсках проводились продолжительные испытания нового автомата, позволившие оценить его преимущества по сравнению с предшественником. В стрельбах участвовали как среднестатистические, так и более опытные солдаты, оснащенные АК-74 и АКМ. Огонь велся из разных положений и условий, в том числе на ходу из транспортных средств, в темноте и так далее. Главной задачей было понять, сколько выстрелов требуется из одного и другого автоматов для поражения противника при различных сценариях.

По словам автора статьи, советские автоматы демонстрируют примерно те же баллистические результаты, что и современные американские винтовки. Так, падение пули АК-74 на расстоянии в тысячу метров относительно точки прицеливания составляет 7,1 метра (у АКМ — 10,8), а энергия на дистанции от 100 до 400 метров уменьшается на 54 процента (у АКМ — 60).

Вместе с тем версия автомата Калашникова середины 1970-х сделала большой шаг вперед с точки зрения кучности стрельбы. На дистанции 100 метров средняя точность стрельбы обычного солдата из AK-74 имела вертикальную и горизонтальную дисперсию в четыре сантиметра, тогда как для АКМ показатель достигал шести. Более опытные стрелки показали, что в обоих случаях дисперсию можно снизить еще на два сантиметра.

Также советские военные тщательно просчитали, сколько выстрелов требуется солдатам для поражения цели, а именно — ростовой мишени. К примеру, на дистанции 800 метров опытным стрелкам потребовалось 11 попыток, чтобы поразить цель из АК-74 из положения лежа в оборудованной позиции, из необорудованной — уже 26. Для АКМ эти показатели возросли до 18 и 41 соответственно. В целом АК-74 продемонстрировал значительное увеличение точности при стрельбе по малым и средним целям по сравнению с АКМ как для опытных, так и для средних стрелков.

Наиболее любопытной американскому изданию показалась статистика стрельбы длинными очередями по группе целей на расстоянии от 100 до 300 метров. В ходе испытаний стояла задача подсчитать, сколько надо выстрелов для нейтрализации 50 и 80 процентов отряда, состоящего из стационарных, ростовых и грудных мишеней. Из положения лежа в оборудованной позиции опытным стрелкам потребовалось 22 выстрела из АКМ для устранения половины отряда, а также 52 патрона, чтобы поразить 80 процентов целей с дистанции 300 метров. Средние солдаты использовали 51 и 119 выстрелов соответственно. При применении AK-74 показатели подготовленных стрелков упали до 17 и 39, а обычных — до 38 и 88.

В итоге автор статьи приходит к выводу, что даже небольшие усовершенствования стрелкового оружия могут показать впечатляющие практические результаты.