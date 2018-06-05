Ещё
Работу «Чебурашки» показали во всех подробностях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работу донецкой РСЗО «Чебурашка» показали во всех подробностях 

Российская Газета 34 минуты назад
В Сети появилось подробное видео боевого применения созданной в ДНР реактивной системы залпового огня "Чебурашка". Напомним, 22 мая огнем донецкой РСЗО была уничтожена огневая точка ВСУ в районе Авдеевки под Донецком. Таким образом военные ДНР отомстили за смерть комбата Олега Мамиева (позывной "Мамай") — по их данным Мамиев погиб в результате гранатометного обстрела с этой позиции.
Впервые РСЗО "Чебурашка" была показана 9 мая на параде в Донецке. Производителем названа Донецкая инновационная компания. В связи с появлением у ДНР реактивной артиллерри 11 мая глава республики Александр Захарченко учредил Ракетные войска тактического назначения (РВТН).
Уникальность системы в ее калибре — 217 миллиметров, — не совпадающем с советскими и любыми другими реактивными системами. Два поворотных пакета направляющих на 64 ракеты установлены на полноприводном шасси КрАЗ. Наводятся и управляются пакеты с выносного пульта — аналогично РСЗО "Град". Заявленная дальность стрельбы 10 километров.
Огонь по позиции ВСУ в районе Авдеевки корректировался с земли и беспилотника. После нескольких пристрелочных залпов был открыт непрерывный огонь на поражение. Интенсивность стрельбы примерно вдвое ниже, чем у российской РСЗО "Град" — та способна выпустить боекомплект из 40 снарядов за 20 секунд, "Чебурашка" стреляет с секундным интервалом. Возможно, невысокая скорость работы вызвана тем, что пуск каждой ракеты производится вручную — переключением соответствующего тумблера на пульте.
Что касается точности работы системы, то о ней можно судить по комментарию одного из наблюдателей: "Трехочковый!"
Видео заканчивается титром "Продолжение следует". Похоже, военные ДНР собираются активно применять новое оружие.
Российская Газета: последние новости
На форуме "Армия-2018" покажут новейшую САУ "Коалиция-СВ" Истребитель Су-57 назвали потенциальным носителем ядерного оружия Видео: В Беларуси гранатомет "Аглень" превратили в летающий беспилотник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Бензин подорожает в 1,5 раза471
Путин осадил журналиста по-немецки212
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус283
Активы «Газпрома» арестованы386
Смертельный круиз6
Видео
53:22
Путин предложил предоставить Донбассу особый статус
Политика Украина
09:13
Калининград покраснел на картах НАТО
Армия Войска
00:34
«Не считаю нужным прятаться за кустами»
Политика Статьи
00:38
Турция использовала С-400 для шантажа Америки
Оружие Армия
00:38
Премьер-министр Нидерландов вымыл за собой пол
В мире
05:04
«Просто крышу сносит»: РФ ответила на угрозы из Эстонии
Политика
00:27
Путин осадил журналиста по-немецки
Политика Европа
08:33
Bloomberg назвал самых богатых россиян
Компании Рынки
03:58
Вулкан-убийца унес 56 жизней в Гватемале
Катастрофы Происшествия
01:08
Удар по бидонам. В РФ запретили белорусское молоко
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение