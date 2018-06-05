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«Семидесятый» стал похож на «восьмидесятый» БТР
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Модернизированный БТР‑70МБ1 впервые покажут на параде 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Как сообщает газета "Во славу Родины", бронемашина прошла доработку на 140‑м ремонтном заводе.
Теперь прошедший апгрейд "семидесятый" внешне и по внутреннему устройству стал ближе к БТР-80. Были доработаны боковые десантные люки, которые упростили процесс погрузки и покидание машины личным составом. Два карбюраторных двигателя общей мощностью в 240 л.с. заменены на один дизельный КАМАЗ-7403 в 260 л.с. Вместо двух четырехступенчатых коробок передач появилась одна пятиступенчатая.
Также доработан радиатор. Модернизированы системы питания топливом и воздухом, выпуска отработанных газов, электрооборудование.
Для более эффективного преодоления водных преград заимствованы раздаточная коробка и водомет от БТР-80. Установлены более современные системы связи и переговорное устройство. В распоряжение наводчика поступил новый дневной-ночной прицел.
Вес бронемашины теперь составляет около 13 тонн, а максимальная скорость — 92 км/ч.
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