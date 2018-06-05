Украинский Т-84 провально выступил на танковом биатлоне НАТО 

Украинские военнослужащие потерпели фиаско на танковом биатлоне НАТО — «Strong Europe Tank Challenge». Во время боевых стрельб у украинских танков Т-84 «Оплот» отказала система управления огнем и на поле боя новейшие бронемашины ВСУ превратились в «трактора».
Соревнования танковых взводов НАТО проводятся на полигоне Графенвере в Германии с 2016 года, и украинские танкисты участвуют в них уже второй раз. В нынешнем году блеснуть своим мастерством собрались военные из восьми стран: США, Австрии, Франции, Германии, Украины, Швеции, Польши и Великобритании. В противостоянии сошлись немецкий — Leopard А2, французский — AMX Leclerc, шведский — Stridsvagn 122, британский — Challenger-2, американский — M1A2 Abrams и украинский Т-84 «Оплот».
Соревнования для украинских военных начались с прохождения дисциплины «танковый взвод в наступлении», во время которой танкистам надо было совершить несколько маневров и уничтожить на огневой позиции неподвижные и движущиеся мишени. Доехать до огневых позиций танкистам удалось, а вот поразить всех «снайперской стрельбой» не получилось. Из 500 возможных очков команда Украины набрала только 208. Кстати, в прошлом году украинские танкисты на модернизированных советских Т-64БВ набрали 329 баллов.
Военные эксперты полагают, что причиной столь низкого результата стал отказ системы управления огнем и плохая подготовка танкистов.
Справка «РГ»
Танк «Оплот» — украинская модификация советского танка Т-80, разработанная харьковским КБ машиностроения, выпускается заводом транспортного машиностроения имени Малышева. От предшественника Т-84 «Оплот» отличается новой системой управления огнем, командирским прицелом, оригинальной сварной башней, бортовыми экранами, встроенной динамической защитой и системой оптико-электронного противодействия «Варта». В 2011 году подписан контракт на поставку 54 «Оплотов» в Таиланд. Шесть лет спустя власти Таиланда расторгли соглашение из-за неспособности ЗТМ имени Малышева выполнить его условия.