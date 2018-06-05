Украинский Т-84 провально выступил на танковом биатлоне НАТО

Украинские военнослужащие потерпели фиаско на танковом биатлоне НАТО — «Strong Europe Tank Challenge». Во время боевых стрельб у украинских танков Т-84 «Оплот» отказала система управления огнем и на поле боя новейшие бронемашины ВСУ превратились в «трактора».

Австрии, Швеции, Польши и Соревнования танковых взводов НАТО проводятся на полигоне Графенвере в Германии с 2016 года, и украинские танкисты участвуют в них уже второй раз. В нынешнем году блеснуть своим мастерством собрались военные из восьми стран: США Франции , Германии, Украины Великобритании . В противостоянии сошлись немецкий — Leopard А2, французский — AMX Leclerc, шведский — Stridsvagn 122, британский — Challenger-2, американский — M1A2 Abrams и украинский Т-84 «Оплот».

Соревнования для украинских военных начались с прохождения дисциплины «танковый взвод в наступлении», во время которой танкистам надо было совершить несколько маневров и уничтожить на огневой позиции неподвижные и движущиеся мишени. Доехать до огневых позиций танкистам удалось, а вот поразить всех «снайперской стрельбой» не получилось. Из 500 возможных очков команда Украины набрала только 208. Кстати, в прошлом году украинские танкисты на модернизированных советских Т-64БВ набрали 329 баллов.

Военные эксперты полагают, что причиной столь низкого результата стал отказ системы управления огнем и плохая подготовка танкистов.

Справка «РГ»