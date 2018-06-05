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Россия и Индия вышли на финишную прямую по С-400
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Глава Минобороны Индии рассказал подробности переговоров по поставкам С-400 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Индия и РФ достигли заключительной стадии переговоров по поставкам зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", заявила во вторник министр обороны Индии Нирмала Ситхараман.
"Переговоры, несколько я знаю, продолжаются очень долгое время. Мы достигли заключительной стадии переговоров по (поставкам) С-400", — сказала Ситхараман на пресс-конференции, посвященной подведению итогов четырехлетней работы действующего правительства страны.
Таким образом глава оборонного ведомства Индии ответила на вопрос одного из журналистов о том, намерены ли в Нью-Дели продолжать сотрудничество с Москвой по вопросу поставок российских С-400.
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