Арктическая группировка получила «реактивные» танки

В арктические части Вооруженных сил (ВС) поступили первые танки Т-80БВМ, которые за скорость и характерный звук двигателя прозвали «реактивными», сообщили в Минобороны.

Т-80БВМ были выбраны для оснащения арктических бригад из-за газотурбинных двигателей (ГТД), которые легче запускаются при экстремально низких температурах. Если разогрев обычного дизельного двигателя может потребовать до 40 минут, то «реактивный» достигает оперативной готовности за считанные минуты. Кроме того, обновленный двигатель обеспечивает Т-80 уникальные скоростные и маневренные характеристики.

Газотурбинный двигатель Т-80БВМ близок по конструкции к вертолетным. В армии модернизированные танки уже получили прозвище «реактивные» за «авиационный» звук, издаваемый двигателем при запуске. При этом в движении танк становится практически беззвучным.