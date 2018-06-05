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Арктическая группировка получила «реактивные» танки
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Арктическая группировка получила «реактивные» танки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В арктические части Вооруженных сил (ВС) поступили первые танки Т-80БВМ, которые за скорость и характерный звук двигателя прозвали «реактивными», сообщили в Минобороны.
До конца года танками Т-80БВМ 80-й полностью оснастят отдельную мотострелковую бригаду (ОМСБр), базирующуюся в поселке Печенга Мурманской области. В дальнейшем эти боевые машины также получит 200-я ОМСБр, пишут «Известия».
Т-80БВМ были выбраны для оснащения арктических бригад из-за газотурбинных двигателей (ГТД), которые легче запускаются при экстремально низких температурах. Если разогрев обычного дизельного двигателя может потребовать до 40 минут, то «реактивный» достигает оперативной готовности за считанные минуты. Кроме того, обновленный двигатель обеспечивает Т-80 уникальные скоростные и маневренные характеристики.
Газотурбинный двигатель Т-80БВМ близок по конструкции к вертолетным. В армии модернизированные танки уже получили прозвище «реактивные» за «авиационный» звук, издаваемый двигателем при запуске. При этом в движении танк становится практически беззвучным.
Напомним, в феврале сообщалось, что согласно контрактам предполагается модернизация 62 танков Т-80Б до уровня Т-80БВМ, которые будут поставлены Минобороны в 2018–2019 годах.
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