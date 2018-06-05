Для боевого лазера «Пересвет» разработали фургон

В России разработали фургон специально для боевого лазера «Пересвет»

Данный лазерный комплекс был представлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием.

Фургон производства акционерного общества «Астейс» будет использоваться новейшим российским боевым лазером «Пересвет». С таким заявлением выступил представитель предприятия, расположенного в Набережных Челнах.

Данный лазерный комплекс был представлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием.

Уточняется, что комплекс представляет собой один из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия. При этом название для него было выбрано в ходе всероссийского голосования.

«Фургон производства акционерного общества "Астейс" используется для саровского боевого лазера, который был недавно представлен в послании президента», — цитирует сообщение РИА Новости.

Вместе с тем отмечается, что в настоящее время российские силовые ведомства используют более 2,5 тысяч бронированных автомобилей «Астейс».