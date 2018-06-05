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Для боевого лазера «Пересвет» разработали фургон
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В России разработали фургон специально для боевого лазера «Пересвет» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Фото: Россия 1/youtube.com
Данный лазерный комплекс был представлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием.
Фургон производства акционерного общества «Астейс» будет использоваться новейшим российским боевым лазером «Пересвет». С таким заявлением выступил представитель предприятия, расположенного в Набережных Челнах.
Данный лазерный комплекс был представлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным еще 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием.
Уточняется, что комплекс представляет собой один из нескольких новейших образцов уникального отечественного оружия. При этом название для него было выбрано в ходе всероссийского голосования.
«Фургон производства акционерного общества "Астейс" используется для саровского боевого лазера, который был недавно представлен в послании президента», — цитирует сообщение РИА Новости.
Вместе с тем отмечается, что в настоящее время российские силовые ведомства используют более 2,5 тысяч бронированных автомобилей «Астейс».
Ранее телеканал RT выпустил восьмиминутный ролик о новейшем российском супероружии, представленном президентом Российской Федерации Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному собранию.
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