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В Беларуси гранатомет превратили в беспилотник
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Видео: В Беларуси гранатомет «Аглень» превратили в летающий беспилотник 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Соцсети
Подразделения сил специального назначения Беларуси осваивают необычное оружие — беспилотный летательный аппарат, который является противотанковой ракетной установкой. Уникальный дрон был показан во время учений на полигоне Лосвидо в Витебской области.
Как сообщает телеканал ВоенТВ, там состоялся учебный сбор офицеров-операторов белорусской армии под руководством заместителя начальника генерального штаба ВС Беларуси, генерал-майора Павла Муравейко. Военнослужащим демонстрировалась образцы новейшей техники и вооружения. Отдельно был показан уникальный беспилотный летательный аппарат, который является противотанковой ракетной установкой, оснащенной четырьмя двигателями, как у обычного квадрокоптера.
Характеристики новой летающей противотанковой ракетной установки и название производителя не разглашаются. Однако, общий вид гранатомета напоминает РПГ-26 "Аглень", разработанный еще в Советском Союзе одноразовый противотанковый гранатомет. Он предназначен для уничтожения танков и другой бронированной техники. Его граната может быть использована и против пехоты противника, засевшей в легких укреплениях.
Отдача при стрельбе у РПГ-26 отсутствует. Граната выстреливается из ствола с помощью специального порохового заряда, который полностью сгорает. После вылета гранаты, на ее конце раскрываются стабилизаторы, которые уравновешивают ее в полете. При встрече с любым препятствием срабатывает взрыватель, в боевой части гранаты образуется кумулятивная струя, которая прожигает броню любой техники — до 440 миллиметров брони, один метр железобетона или полтора метра кирпичной кладки.
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