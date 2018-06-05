США придется смириться со сделкой Индии и РФ

СМИ: США не смогут удержать Индию от покупки у России комплексов С-400

Вашингтон вряд ли сможет убедить Нью-Дели не приобретать у России зенитные ракетные системы С-400, и США могут вскоре отказаться от попыток давления на Индию в этом вопросе. Такое мнение западных экспертов приводит на своих страницах во вторник газета The Hindu.

По мнению Френка О'Доннелла из Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете в США, Вашингтону придется прекратить высказывать свое недовольство в связи с намерением Индии приобрести такие системы, как и прекратить угрожать Нью-Дели тем, что эта покупка скажется на американо-индийских связях в области обороны.

"На самом деле Вашингтон, вероятно, скоро прекратит свои угрозы и спокойно смирится с этой покупкой, как только индийские дипломаты смогут объяснить своим американским коллегам, что приобретение С-400 соответствует разделяемой США и Индией цели укрепления региональных возможностей сдерживания китайской агрессии", — утверждает эксперт.

При этом старший научный сотрудник базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований Дуглас Барри обратил внимание на то, что вопрос о приобретении С-400 Индией может стать для этой страны не только политической, но и технической проблемой.

"С-400 при правильном использовании — это мощная зенитно-ракетная система среднего и большого радиуса действия. Но, чтобы быть максимально эффективной, она должна быть объединена с другими системами и компонентами противовоздушной обороны, такими как радары. Но, если некоторые из этих радаров были приобретены у США или у других западных стран, необходимый уровень интеграции не будет возможен из-за проблем безопасности", — приводит слова Барри газета.