США сочли фейком запуск Су-57 в Сирии

В США сочли фейком и пропагандой запуск ракеты Су-57 в Сирии

Российский перспективный истребитель пятого поколения Су-57 не мог запустить крылатые ракеты в Сирии , полагает The Daily Beast.

Американское издание попросило военных и экспертов прокомментировать появившуюся в мае 2018-го видеозапись запуска ракеты Су-57, которая, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, состоялся в феврале 2018-го. Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что не может подтвердить этот факт. Минобороны России оперативно не отреагировало на запрос The Daily Beast.

Военный эксперт Том Купер заявил изданию, что скептически относится к заявлению Шойгу.

«Было бы слишком рискованно тестировать новую крылатую ракету в Сирии, — сказал специалист. — Что, если ракета потеряется? Если она приземлится в Турции? Или в Ливане? Или в Израиле?».

Военный эксперт Павел Подвиг , с которым также побеседовал The Daily Beast, предположил, что заявление Шойгу об испытании крылатой ракеты в связке с Су-57 в Сирии является пропагандой.

Издание отмечает, что «ничто в видео не доказывает, что запуск состоялся в Сирии, а не, скажем, на каком-нибудь удаленном испытательном полигоне в российской глубинке». Причиной появления подобного ролика называют отсутствие финансирования для серийного производства Су-57, вызванное отказом Индии от создания совместного с Россией истребителя пятого поколения, а также неполное оснащение перспективного самолета датчиками и системами.

В июне летчик-испытатель Магомед Толбоев заявил, что Су-57 не имеет мировых аналогов и о нем не могут судить «дилетанты из СМИ», поскольку его «ноу-хау являются тайной», о которых знают лишь «профессионалы, испытатели, военное руководство страны».

О появлении в Сирии двух российских истребителей пятого поколения стало известно в феврале 2018-го. Новейшие машины прибыли в ближневосточную республику вместе с четырьмя истребителями Су-35С и самолетом радиолокационного дозора А-50У. Позднее Шойгу уточнил, что Су-57 находились в арабской республике два дня, за это время они успешно выполнили программу испытаний, в том числе боевых.

В мае 2018-го глава Минобороны заявил, что в Сирии с Су-57 были запущены перспективные крылатые ракеты. Тогда же на коллегии Минобороны был продемонстрирован соответствующий ролик.