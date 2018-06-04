Ещё
В американских автоматах нашли опасный дефект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В американских автоматах нашли опасный дефект 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
Армии и Корпусу морской пехоты США предстоит проверить почти миллион винтовок M-16 и автоматов М-4 из-за инцидента в Форт-Нокс, Кентукки, где автомат произвел самопроизвольный выстрел.
Инцидент произошел 29 марта, однако известно о нем стало лишь сейчас. Во время проверки оружия солдат нажал на курок, но выстрела не произошло. Осмотр автомата показал, что селектор режимов огня находится в промежуточном положении между автоматической и одиночной стрельбой. Когда селектор перевели в фиксированную позицию, произошел выстрел.
— Никто не пострадал. Непреднамеренный выстрел произвел автомат М-4, недавно прошедший модернизацию. Аналогичный дефект обнаружен у шести процентов из обследованных 52 тысяч автоматов М-4 и винтовок М-16, — рассказал изданию Task&Purpose пресс-офицер службы вооружения армии США Слейд Уотерс.
В течение ближайших шести месяцев военные проверят 903 тысячи единиц стрелкового оружия, их ремонт займет от года до полутора.
— В Корпусе морской пехоты не зарегистрировано инцидентов из-за сбоя селектора. Тем не менее наше оружие также будет проверено — на всякий случай, — заявил представитель Marine Corps Моник Рендольф.
Автомат (по классификации США — автоматический карабин) М-4 — компактная версия автоматической винтовки М-16. Отличается более коротким стволом и складным телескопическим прикладом. Оружие создавалось для Сил специальных операций, но сейчас на М-4 — в силу его удобства, — перешла вся армия США.
Российская Газета: последние новости
Боевой разворот истребителей Су-57 снял на видео беспилотник Warspot: Как создавалась японская противотанковая "двустволка" У России появились "плохие новости" для ВВС США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал ответ США86
России пригрозили потерей Петербурга511
Россию решили вернуть в G834
Умерла Наталия Сорокина1
Украина испытала пожирающую себя ракету31
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:54
СБУ «доказала» госизмену Савченко
Украина В мире
03:48
Путин подписал ответ США
Политика Конфликты
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
00:57
Возможности маткапитала расширили
Личный счет Общество
03:06
Пескова спросили про ситуацию с бензином
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение