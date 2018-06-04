На Украине испытали «пожирающий себя» ракетный двигатель

МОСКВА , 4 июн — РИА Новости . Группа инженеров из Украины и Шотландии провела в Днепровском национального университета имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, «съедающей» свои компоненты в полете. Об этом сообщает портал Science Alert.

Авторы исследования попытались разработать двигатель, использование которого сделало бы эффективным пуск маленьких и дешевых ракет. Проблема уже существующих аппаратов в том, что в них масса горючего и содержащих его хранилищ многократно превышает полезную нагрузку. Если же попытаться облегчить ракету, объем топлива будет сгорать быстрее ее массы, из-за чего устройство не может доставить груз на орбиту. Разработчики прототипа утверждают, что их технология поможет найти выход из этой ситуации.

"Пожирающая себя" ракета состоит из двух расходных компонентов — твердотопливного пластикового стержня и окислителя внутри него. После того, как стержень вводится в горячий двигатель, топливо и окислитель испаряются. Образующийся газ затем используется для создания тяги.

"Твердое топливо образует «тело» ракеты и по мере движения аппарата двигатель будет постепенно «съедать» стержень от основания до верхушки", — отметил один из разработчиков прототипа, профессор Университета Глазго Патрик Харкнесс.

Кроме того, при такой конструкции можно обойтись без использования ступеней, которые могли бы стать космическим мусором, добавил инженер.

Пока разработчикам удалось испытать прототип лишь в лаборатории, где они поддерживали исправную работу двигателя в течение минуты. Авторы исследования надеются провести полноценный пуск ракеты-аутофага в ближайшем будущем.