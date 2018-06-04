ВВС Тайваня потеряли связь с F-16

ВВС Тайваня потеряли связь с истребителем F-16 в ходе учений, сообщили СМИ

Военно-воздушные силы Тайваня в понедельник потеряли связь с одним из истребителей F-16 во время проведения ежегодных военных учений "Хань гуан", сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на военных.

"Один одноместный истребитель F-16 во время выполнения поставленных в ходе военных учений задач в понедельник перестал выходить на связь в 13.43 по местному времени (8.43 мск), в настоящий момент начата поисково-спасательная операция", — приводит агентство заявление военных.

Сообщается, что истребитель вылетел с авиабазы "Хуалянь" и через некоторое время пропал с радаров и перестал выходить на связь, в тот момент воздушное судно находилось над горной местностью в районе города Цзилун на северо-востоке острова. Минобороны острова направило на поиски пропавшего истребителя вертолет S-70C, а национальный поисково-спасательный командный центр — поисковый самолет.

При этом информационный портал "Хайвай ван" сообщает, что в ходе учений в понедельник пропали не один, а два истребителя.

Крупнейшие ежегодные военные учения Тайваня с боевой стрельбой стартовали в понедельник рано утром и продлятся до пятницы. Главными задачами учений являются отработка совместных операций на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова.