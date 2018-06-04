Ещё
Из класса водоплавающих: для боевых амфибий нет водных преград
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из класса водоплавающих: для боевых амфибий нет водных преград 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В Вооруженные силы России приходит новое поколение уникальной бронетехники.
В скором времени в опытную эксплуатацию в войска поступит партия бронетранспортеров БТ-3Ф, которые в перспективе могут частично заменить МТ-ЛБ — безотказную «мотолыгу», стоящую на вооружении с середины 1960-х годов, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Абатуров.
Незаменимые тягачи
БТ-3Ф — это гусеничная плавающая авиатранспортабельная бронемашина разработки Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, Курган).
Этап заводских испытаний продемонстрировал, что БТ-3Ф обладает таким же широчайшим функционалом, как и МТ-ЛБ. Машина должна превосходно справляться с функцией всепроходимого тягача, а также перевозчика боеприпасов и личного состава.
БТ-3Ф принципиально отличается от МТ-ЛБ, так как был сконструирован на основе БМП-3. Курганский бронетранспортер заметно тяжелее своего отдаленного родственника (18,9 тонны против 10), но превосходит его в защищенности, маневренности, вместимости и объему грузовой нагрузки. В целом специалисты СКБМ создали более удобную и управляемую машину, вобравшую в себя основные ходовые преимущества БМП-3. Важное достоинство бронетранспортера — это плавучесть. Не случайно интерес к БТ-3Ф уже — еще на стадии испытаний — проявляет командование морской пехоты Индонезии.
Машина комфортно чувствует себя в воде. Она способна переправляться через глубокие водные преграды со скоростью 10 км/ч и при этом маневрировать. Правда, нашим военным еще предстоит проверить заявленную конструкторами-оборонщиками надежность БТ-3Ф в реальном деле. Читать далее…
ТК «Звезда»: последние новости
Россия создаст возвращаемую ракету через четыре года Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника: видео СМИ: ВМС США оснастят новой противокорабельной ракетой NSM
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы в восторге: в Донецке кончился бензин378
В России разработали многоразовую ракету212
«Говноактриса я»: Самбурская объяснила синяки31
В Британии придумали новый способ насолить России108
«Россия-1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку123
Видео
Рак отрезал себе клешню и спасся из кастрюли
01:14
London, good bye: что могут отнять у Абрамовича
Компании
00:55
В Подмосковье загорелся ТЦ
Пожары Происшествия
12:15
Раскрыта причина резкого скачка цен на бензин
Экономика Личный счет
00:33
Мужчину закопали в автомобиле
В мире
01:30
«Смертельное пике»: как падал Ту-144
Происшествия Статьи
01:28
Спецназовцы удивили детей кровавым спецэффектом
Украина В мире
00:45
Блогера арестовали за шутку про бомбу
Происшествия В мире
00:32
Утка обратила в бегство грубого московского таксиста
Новости Москвы
00:44
Смерть в холодильнике: найдено тело девочки в Кузбассе
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение