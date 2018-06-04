Из класса водоплавающих: для боевых амфибий нет водных преград

В Вооруженные силы России приходит новое поколение уникальной бронетехники.

В скором времени в опытную эксплуатацию в войска поступит партия бронетранспортеров БТ-3Ф, которые в перспективе могут частично заменить МТ-ЛБ — безотказную «мотолыгу», стоящую на вооружении с середины 1960-х годов, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Алексей Абатуров.

Незаменимые тягачи

БТ-3Ф — это гусеничная плавающая авиатранспортабельная бронемашина разработки Специального конструкторского бюро машиностроения (СКБМ, Курган ).

Этап заводских испытаний продемонстрировал, что БТ-3Ф обладает таким же широчайшим функционалом, как и МТ-ЛБ. Машина должна превосходно справляться с функцией всепроходимого тягача, а также перевозчика боеприпасов и личного состава.

БТ-3Ф принципиально отличается от МТ-ЛБ, так как был сконструирован на основе БМП-3. Курганский бронетранспортер заметно тяжелее своего отдаленного родственника (18,9 тонны против 10), но превосходит его в защищенности, маневренности, вместимости и объему грузовой нагрузки. В целом специалисты СКБМ создали более удобную и управляемую машину, вобравшую в себя основные ходовые преимущества БМП-3. Важное достоинство бронетранспортера — это плавучесть. Не случайно интерес к БТ-3Ф уже — еще на стадии испытаний — проявляет командование морской пехоты Индонезии

Машина комфортно чувствует себя в воде. Она способна переправляться через глубокие водные преграды со скоростью 10 км/ч и при этом маневрировать. Правда, нашим военным еще предстоит проверить заявленную конструкторами-оборонщиками надежность БТ-3Ф в реальном деле. Читать далее…