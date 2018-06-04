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В России разработали многоразовую ракету
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В России разработали многоразовую ракету 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: EPA
Испытания первой многоразовой, возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год, заявил РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.
"В рамках совместного проекта ФПИ, Роскосмоса и Объединенной авиастроительной корпорации завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Определен облик перспективной многоразовой ракетно-космической системы. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год", — сказал Сатовский.
По его словам, система предназначена для вывода на солнечно синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 килограммов. При этом при проектировании использован технологический задел проекта многоразового ускорителя "Байкал".
"Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59-66 километров и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель", — рассказал ученый.
По предварительным расчетам ФПИ, стоимость вывода полезной нагрузки многоразовой системой будет в 1,5-2 раза ниже, чем у обычных ракет подобного класса. Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей, работающих на криогенном топливе "жидкий кислород — сжиженный метан". Запуск предполагается осуществлять с мобильных пусковых комплексов, добавил Сатовский.
"В рамках проведенного аванпроекта проанализирован большой объем информации и накопленный научно технический задел по возвращаемым ступеням. Проведено сравнение нескольких альтернативных аэродинамических компоновок и произведены расчеты газодинамики и теплообмена изделия на возвратной траектории. Инженерно-конструкторские проработки показали достаточную технологическую готовность к созданию демонстратора", — заключил ученый.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сегодня фонд работает над более чем 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.
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Комментарии92  Ещё 12 источников 
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