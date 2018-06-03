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Семья белорусов восстанавливает старые танки прямо у себя в гараже
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Семья белорусов восстанавливает старые танки прямо у себя в гараже 

Мир24 49 минут назад
Энтузиасты из Беларуси восстанавливают технику времен Великой Отечественной войны. Танки они собирают прямо в своем гараже. Отреставрированные машины затем участвуют в исторических реконструкциях. И на них даже катают всех желающих, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Колесно-гусеничный танк БТ-7 — раритет 1935 года. На удивление хорошо сохранился, даже краска родная. На броне следы от пуль. Это первая машина, которую вместе с единомышленниками восстановил Владимир Якушев. Учился реставрации в процессе работы.
«В наших танках нужно было восстановить очень точно. Это не то что в немецких, там через кардан проще. А когда разбираешь единицу, то уже видно», — говорит реставратор военной техники.
Сегодня с Владимиром в команде сыновья. Для Максима восстанавливать машины — все равно что изучать историю.
«У нас не было, чтобы мы два одинаковых танка сделали. В каждом танке свои сложности. Потому что везде механизмы чуть-чуть отличаются. И все это по-своему сложно», — говорит он.
Восстановленные танки БТ-7, КВ-1, Т-34 можно увидеть в действии во время исторических реконструкций. Находят боевые машины чаще всего в болотах.
«Занимаемся поисковыми работами, изучаем легенды, анализируем, работам с историческими архивами. А потом выезжаем на место и определяем, есть техника или нет», — говорит директор по развитию и продвижению ИКК «Линия Сталина» Михаил Метла.
Александр Микалуцкий тщательно изучает чертежи: сейчас он вместе с командой работает над созданием бронепоезда. Готов он будет к осени.
«Будут устанавливаться четыре пулемета, входная дверь, можно будет свободно передвигаться всему экипажу», — говорит Микалуцкий.
На счету белорусских мастеров почти 30 единиц восстановленной техники. Экземпляры можно увидеть на «Линии Сталина» и в других белорусских и российских музеях.
На технику можно не только посмотреть — на некоторых моделях разрешают кататься. Например, на легендарном Т-34, Т-44, немецком StuG III  ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
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