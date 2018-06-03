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Над Индией нависла «ядерная» угроза
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Над Индией нависла «ядерная» угроза 

РИА Новости 8 минут назад
Фото: АР
Индия в воскресенье утром вновь успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Агни-5", которая способна нести ядерную боеголовку, сообщает газета Odisha Sun Times.
Пуск был осуществлен примерно в 9.50 по местному времени (07.20 мск) с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Как отмечает издание, это шестой раз, когда страна проводит успешные испытания ракеты. Последний раз успешный пуск "Агни-5" производили 18 января текущего года.
Разработанная Индийской организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) ракета "Агни" была впервые испытана 25 января 2002 года. Сейчас на вооружении Индии стоят четыре типа ракет серии "Агни": "Агни-1" дальностью 700 километров, "Агни-2" — 2 тысячи километров, "Агни-3" и "Агни-4" — от 2,5 тысячи до 3,5 тысячи километров. Ожидается, что "Агни-5" с дальностью более 5 тысяч километров поступит на вооружение после проходящих сейчас испытаний. Также разрабатывается ракета "Агни-6" с дальностью до 10 тысяч километров и возможностью пуска с подводной лодки.
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