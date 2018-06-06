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«Антонов» ответил на выпуск Ан-124 в России
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«Антонов» ответил на выпуск Ан-124 в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинское ГП "Антонов" считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России, сообщили изданию "Обозреватель" в пресс-службе предприятия.
Ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил, что выпуск этого самолета могут возобновить под новым брендом. Он отметил, что инженеры планируют модернизировать авионику, конструкцию шасси, а также поменять у воздушного судна двигатели.
"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом, только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", — говорится в сообщении украинского предприятия.
В "Антонове" добавили, что не собираются восстанавливать сотрудничество с российской стороной для работы над "Русланом".
Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный серийный грузовой самолет. Его сконструировали в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. В то время он считался крупнейшим по габаритам самолетом в мире.
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