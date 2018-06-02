Балтфлот получит четыре корабля с «Калибрами»

Балтийский флот в 2018 году пополнится четырьмя малыми ракетными кораблями, вооруженным ракетами "Калибр". Как рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал— полковник Андрей Картаполов , новые корабли радикально усилят боевые возможности флота.

В целом, Западный военный округ получит самолеты Су-30СМ и Су-35, а также свыше двух тысяч образцов вооружения и военной техники.