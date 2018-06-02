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Балтфлот получит четыре корабля с «Калибрами»
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Балтфлот получит четыре корабля с «Калибрами» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Балтийский флот в 2018 году пополнится четырьмя малыми ракетными кораблями, вооруженным ракетами "Калибр". Как рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал— полковник Андрей Картаполов, новые корабли радикально усилят боевые возможности флота.
В целом, Западный военный округ получит самолеты Су-30СМ и Су-35, а также свыше двух тысяч образцов вооружения и военной техники.
Малые ракетные корабли проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современной артиллерией, пишет "Интерфакс".
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