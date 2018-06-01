Индия отказалась от покупки российских автоматов

Индийские власти, думавшие над приобретением у России крупной партии высокотехнологичных штурмовых винтовок и карабинов, в итоге решили выбирать из американских, израильских, южнокорейских вариантов, пишет со ссылкой на источники Indian Defence News.

Как передает «Интерфакс», окончательный выбор поставщика 72,5 тыс. штурмовых винтовок и 93,9 тыс. карабинов для вооруженных сил Индии еще не сделан.

Отмечается, что в середине июня спецкомиссия индийского министерства обороны посетит производства, вошедшие в список из пяти потенциальных исполнителей заказа, среди которых — американский Colt's Manufacturing Company, американский филиал германской SIG Sauer GmbH, а также израильские производители. Подчеркивается, что российские оружейники исключены из списка потенциальных контрагентов Индии.

Неназванный представитель минобороны Индии отметил, что Россия дала положительный ответ на запрос по поставкам штурмовых винтовок, однако она не производит оружие требуемого калибра, «так что ехать туда не имеет смысла».

В публикации сообщается, что Индия изначально направила запросы на поставку огнестрельного оружия 12 производителям, в том числе России. Отобранные властями страны пять производителей летом 2018 года представят в Индии свои образцы для тестов, по итогам которых будет определен исполнитель заказа.

В конце апреля сообщалось, что минобороны Индии планирует приобрести лицензию у России на выпуск автоматов АК-103 без конкурсных процедур, идут переговоры о строительстве совместных предприятий.

Напомним, в январе вице-президент индийского аналитического центра Observer Research Foundation Нандан Унникришнан заявлял, что Израиль способен предоставить Индии оружие, которого не имеется в распоряжении других поставщиков, в том числе у России.