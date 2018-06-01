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Черноморский флот пополнился «Калибром»
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Черноморский флот пополнился новейшим кораблем с ракетами «Калибр» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пятницу в Севастополе прошла торжественная церемония приема в состав Черноморского флота малого ракетного корабля «Вышний Волочек», оснащенного универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», сообщил официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
Трухачев рассказал, что в пятницу на корабле состоялся подъем Андреевского флага, освященного в храме Архистратига Михаила, передает ТАСС.
В торжественной церемонии «приняли участие представители главного командования ВМФ, Черноморского флота, правительства и заксобрания Севастополя, Зеленодольского судостроительного завода и делегация города Вышний Волочек».
После мероприятия, состоявшегося в первый день летнего периода обучения, экипаж корабля продолжит отработку курса подготовки к выполнению задач по предназначению, а затем приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.
«Вышний Волочек» является малым ракетным многоцелевым кораблем, оснащенным современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.
Это шестой корабль модернизированной серии «Буян-М»; в данный момент это единственное судно данного класса в составе Черноморского флота.
Корабли этого проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.
Ранее в пятницу сообщалось о спуске на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля нового поколения проекта «Океан» на Зеленодольском заводе им. Горького в Татарстане.
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