Ещё
В США назвали «самое грозное» оружие России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Страшилка для Запада»: NI рассказал о «самом грозном» российском оружии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Запад озабочен планами России по разработке гиперзвукового оружия, пишет The National Interest.
Издание отмечает, что Москва намерена оснастить штурмовые подводные лодки класса "Хаски" гиперзвуковыми ракетами "Циркон". NI называет это объединение "браком двух самых грозных видов российского оружия".
"Хаски" станет подводной лодкой пятого поколения. Предполагается, что она будет представлена в трех вариантах: базовая модель будет весить от восьми до девяти тысяч тонн, ее оснастят минами и торпедами.
В свою очередь, ракета "Циркон" стала "российской страшилкой" для западных ВМС, отмечает издание. Она способна разгоняться до шести Махов, а по информации некоторых СМИ — до восьми или десяти.
Страны Запада не раз выражали обеспокоенность из-за новейших российских разработок. Так, например, Королевский военно-морской флот Великобритании озабочен тем, что ракеты ПВО Британии Sea Ceptor не способны перехватить сверхбыстрый "Циркон".
Ранее заместитель главкома ВМФ по вооружению Виктор Бурсук заявил, что строительство подлодок проекта "Хаски" будет заложено в госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы. Детали разработки многоцелевых АПЛ не раскрываются
РИА Новости: последние новости
Летчик-испытатель назвал уникальные особенности истребителя Су-57 Роскосмосу может не хватить средств на проект "Союза-5", считает эксперт РФ создаст комплексы РЭБ с учетом технологий сбитых в Сирии ракет коалиции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии234
Взрыв на детском мероприятии попал на видео24
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая191
У россиян отбирают сберкнижки37
На Крымском мосту произошло первое ЧП173
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
01:38
МиГ-31 улетел в стратосферу
Армия
10:33
Германия защитила «Северный поток-2»
Компании Экономика
02:18
Путин навестил пациентов Морозовской детской больницы
Общество
01:45
Учительница станцевала стриптиз на выпускном
Общество Происшествия
00:33
Горе-грабители устроили шоу из нападения
Происшествия Криминал
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение