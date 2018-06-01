В США назвали «самое грозное» оружие России

«Страшилка для Запада»: NI рассказал о «самом грозном» российском оружии

Издание отмечает, что Москва намерена оснастить штурмовые подводные лодки класса "Хаски" гиперзвуковыми ракетами "Циркон". NI называет это объединение "браком двух самых грозных видов российского оружия".

"Хаски" станет подводной лодкой пятого поколения. Предполагается, что она будет представлена в трех вариантах: базовая модель будет весить от восьми до девяти тысяч тонн, ее оснастят минами и торпедами.

В свою очередь, ракета "Циркон" стала "российской страшилкой" для западных ВМС, отмечает издание. Она способна разгоняться до шести Махов, а по информации некоторых СМИ — до восьми или десяти.

Страны Запада не раз выражали обеспокоенность из-за новейших российских разработок. Так, например, Королевский военно-морской флот Великобритании озабочен тем, что ракеты ПВО Британии Sea Ceptor не способны перехватить сверхбыстрый "Циркон".