Американцы пожаловались на свой штурмовик

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National Interest назвал американский A-10 Warthog непригодным для борьбы с Россией и Китаем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter
Американские штурмовики A-10 Warthog проигрывают в противостоянии с российской ПВО, в то время как истребители F-35B потенциально могли бы ей противостоять, пишет The National Interest.
Автор поясняет, что в случае военного противостояния А-10 не сможет подойти близко к мотострелковой бригаде — наиболее распространенной в сухопутных войсках России — из-за российской противовоздушной обороны. Тем не менее, A-10 cпособен противостоять низким и средним угрозам, поэтому он будет пригоден для борьбы с повстанцами в Афганистане. Но эти штурмовики не способны справиться с угрозами более высокого уровня, которые представляют вооруженные силы России и Китая, отмечает The National Interest.
Как пишет издание, ключевое преимущество F-35B — возможность четырех пролетов в день, за время которых четыре F-35B потенциально могут опустошить российскую танковую бригаду.
Поэтому ВВС США следует пересмотреть идею закупки новых крыльев для истребителей F-35B, чтобы заменить некоторое количество штурмовиков A-10 Warthog на них, отмечает издание.
Ранее глава ВВС США Хизер Уилсон рассказала о преимуществах российских ракет.
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Источник: "Роскосмос" может недополучить денег из бюджета Броня крепка: Германия натравит на Россию «Леопарда» Михалков о своих многомиллионных доходах: можно не красть у государства
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