Американцы пожаловались на свой штурмовик

National Interest назвал американский A-10 Warthog непригодным для борьбы с Россией и Китаем

Американские штурмовики A-10 Warthog проигрывают в противостоянии с российской ПВО, в то время как истребители F-35B потенциально могли бы ей противостоять, пишет The National Interest

Автор поясняет, что в случае военного противостояния А-10 не сможет подойти близко к мотострелковой бригаде — наиболее распространенной в сухопутных войсках России — из-за российской противовоздушной обороны. Тем не менее, A-10 cпособен противостоять низким и средним угрозам, поэтому он будет пригоден для борьбы с повстанцами в Афганистане . Но эти штурмовики не способны справиться с угрозами более высокого уровня, которые представляют вооруженные силы России и Китая , отмечает The National Interest.

Как пишет издание, ключевое преимущество F-35B — возможность четырех пролетов в день, за время которых четыре F-35B потенциально могут опустошить российскую танковую бригаду.

Поэтому ВВС США следует пересмотреть идею закупки новых крыльев для истребителей F-35B, чтобы заменить некоторое количество штурмовиков A-10 Warthog на них, отмечает издание.