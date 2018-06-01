Ещё
«Океан» спустили на воду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сторожевой корабль проекта «Океан» спущен на воду в Татарстане 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Второй серийный пограничный сторожевой корабль нового поколения проекта «Океан» спустили на воду на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького в Татарстане.
«На АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», который был заложен 15 июня 2015 года», — передает РИА «Новости» сообщение предприятия.
Там сообщили также, что на стапелях предприятия в данный момент ведется строительство третьего серийного заказа проекта 22100, заложенного 28 апреля 2017 года.
Головной корабль проекта 22100 (заводской номер 111) был спущен на воду в мае 2014 года на судостроительном Зеленодольском заводе имени Горького (Татарстан) и в данный момент несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району.
Проект строительства разработан Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) «Алмаз» в Санкт-Петербурге.
Корабль предназначен для решения задач береговой охраны, для патрулирования дальних морских и океанских зон. Скорость корабля составляет 20 узлов, дальность его плавания — до 12 тыс. миль, автономность — 60 суток.
Напомним, в апреле 2015 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила два тендера на поставку сторожевых кораблей проекта 22100 (шифр «Океан»), стоимость проекта оценивается в 17,3 млрд рублей. Суда (заводские номера 112 и 113) должны быть поставлены до 1 декабря 2019 года в Мурманск.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Глава ОСК оценил перспективы появления у России АПЛ шестого поколения России предсказали скорое освоение новой технологии для борьбы со стелс-истребителями Россия нашла применение полученным из Сирии «Томагавкам»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая161
На Крымском мосту произошло первое ЧП167
Путина спросили о пенсионном возрасте318
Новейший авианосец США испустил пар91
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты18
Видео
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
00:42
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству
Происшествия
04:47
Улюкаев заплатил государству
Происшествия
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:50
РФ проигнорировала Турцию и нанесла удар в Сирии
Ближний Восток Армия
01:16
«Дым становится все гуще»: пожар в Мытищах
Происшествия
03:19
«Расшатали штурвал»: Ан-148 уронили пилоты
Происшествия Катастрофы
00:41
От чего россиянам придётся отказаться
Личный счет Статьи
05:17
Не мешайте врагу совершать ошибки
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение