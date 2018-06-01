Сторожевой корабль проекта «Океан» спущен на воду в Татарстане

Второй серийный пограничный сторожевой корабль нового поколения проекта «Океан» спустили на воду на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького в Татарстане

«На АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького» состоялась торжественная церемония спуска на воду второго серийного пограничного сторожевого корабля первого ранга проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», который был заложен 15 июня 2015 года», — передает РИА «Новости» сообщение предприятия.

Там сообщили также, что на стапелях предприятия в данный момент ведется строительство третьего серийного заказа проекта 22100, заложенного 28 апреля 2017 года.

Головной корабль проекта 22100 (заводской номер 111) был спущен на воду в мае 2014 года на судостроительном Зеленодольском заводе имени Горького (Татарстан) и в данный момент несет службу в Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктическому району.

Корабль предназначен для решения задач береговой охраны, для патрулирования дальних морских и океанских зон. Скорость корабля составляет 20 узлов, дальность его плавания — до 12 тыс. миль, автономность — 60 суток.