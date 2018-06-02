Норвежские ракеты-невидимки «спасут» флот США

Военно-морские силы США подписали контракт с компанией Raytheon на поставку противокорабельных ракет NSM, которые будут установлены на кораблях программы Littoral Combat Ship, сообщает портал Defense News.

Отмечается, что начальная стоимость контракта составляет 14 миллионов долларов, однако эта сумма может вырасти до 848 миллионов долларов за весь период действия соглашения. В ходе конкурса ракета NSM превзошла такие аналоги, как AGM-158C LRASM от компании Lockheed Martin и RGM-84 "Гарпун" от компании Boeing

В рамках программы Littoral Combat Ship в США разработано два проекта боевых прибрежных кораблей. Первый проект, представленный Lockheed Martin, представляет собой быстроходный монокорпусный корабль. Корабль другого проекта, разработанный General Dynamics, является тримараном.

Предполагается, что в рамках программы будет выпущено 55-60 кораблей, которые заменят фрегаты "Оливер Хазард Перри" и морские тральщики "Авенджер". Корабли обоих проектов могут достигать скорости 45 узлов и проходить без дозаправки расстояния более 3500 морских миль.