Ещё
Флот США выбрал европейских «убийц кораблей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский флот выбрал европейских «убийц кораблей» 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Reuters
Флот США получит новые «убийцы кораблей» — противокорабельные ракеты дальнего действия, произведенные в Европе. Об этом сообщает портал Defense News.
В ходе конкурса была выбрана ракета NSM, созданная норвежской компанией Kongsberg Defence Systems и предложенная на конкурс консорциумом Kongsberg и американской корпорацией Raytheon. Из конкурса выбыло оружие производства американских компаний — AGM-158C LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile, противокорабельная ракета дальнего действия) от Lockheed Martin и «Гарпун» производства Boeing.
Начальная стоимость контракта составляет 14 миллионов долларов. За весь период реализации соглашения эта сумма может вырасти до 848 миллионов долларов.
Как сообщает блог bmpd, ракета NSM будет использоваться на «литторальных» боевых кораблях проекта LCS, всего их планируется создать 32. Каждый из них будет иметь по две четырехконтейнерные пусковые установки ракет дальнего действия. C 2020 по 2022 финансовые годы ВМС США намерены закупать по 12 новых противокорабельных ракет ежегодно, а в 2023 финансовом году — сразу 20 ракет.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии3  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Живёт без связи в кишлаке»: история «ожившего» советского летчика12
«На всех, кроме Рамзана Кадырова, я чихать хотел»41
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»273
Путин похвастался своим «Кортежем» перед принцем354
«Хотят закрыть границу — пожалуйста»248
Видео
06:26
«Они хотят слишком много»: когда встретятся Путин с Трампом
Политика Статьи
00:28
Трамп разбушевался: возможен полный развал ВТО
В мире Статьи
00:08
Падение яркого метеорита попало на видео
В мире Азия
01:19
«Признать Крым — выстрелить себе в ногу»
В мире Политика
Крупная акула вцепилась зубами в лодку
Вещи В мире
01:19
В Крыму введут новый штраф
Личный счет Общество
03:16
Донецкий «Чебурашка» поразил «ответкой» за Мамая
Армия
00:14
«Напугали сладкого»: младенец дважды прервал речь Путина
Политика
40:02
Блогер раскрыл подробности крушения российского самолета
Происшествия
04:03
Путина спросили о пенсионном возрасте
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение