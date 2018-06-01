Российская пехота обзаведется роботами

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Видео: Боевые машины пехоты БМП-3 станут роботами 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Боевые машины пехоты БМП-3 станут роботами благодаря 57-миллиметровому боевому модулю АУ-220М.
"Его новейшая пушка не просто имеет повышенную точность стрельбы и бронепробиваемость, но и может управляться дистанционно. Эти ее характеристики позволят превратить БМП в суперэффективную огневую точку, способную поражать и наземные и воздушные цели", — рассказали в пресс-службе "Уралвагонзавода".
Впервые боевой модуль показали на выставке "Армия-2015". Тогда, презентуя новинку, гендиректор НИИ "Буревестник" Георгий Закаменных отдельно подчеркнул такое его преимущество как универсальность: АУ-220М можно устанавливать не только на машины типа БМП-3 и "Терминатор", но и на перспективные платформы — "Армату", "Курганец-25", "Бумеранг". И даже — на корабли и катера малого водоизмещения.
"На недавно завершившейся в Казахстане международной выставке вооружения российскую разработку позиционировали как основное вооружение казахского бронетранспортера "Барыс" с колесной формулой 8 на 8", — подчеркивают в пресс-службе нижнетагильской корпорации.
Максимальная скорострельность АУ-220М — 80 выстрелов в минуту, дальность стрельбы — до 14,5 километров. Боекомплект рассчитан на 80 выстрелов: в него входят многофункциональные осколочно-фугасные, бронебойные и управляемые снаряды, которые эффективно поражают легкобронированную технику, полевые укрепления, самолеты, вертолеты и беспилотники.
Как отмечают специалисты, возможность дистанционного управления оружием делает из БМП и роботизированный комплекс, который без непосредственного участия экипажа может решать целый спектр боевых задач
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