Российское оружие в пустыне стало неузявимым

«Корнеты» и «Хризантемы» стали абсолютным оружием в условиях пустыни

По мнению военных экспертов, ПТРК являются своего рода наследством режима Муамара Каддафи , поскольку закупки этого оружия были произведены еще в последние годы его правления. "Корнеты" использовались в ходе разгоревшейся гражданской войны. Однако не все запасы ракет были израсходованы, и сейчас они снова пущены в дело.

В условиях Ливии "Корнеты" можно считать абсолютным оружием. Пустынная местность позволяет применять ПТРК на максимальную дальность — 5500 метров. Поэтому противник порой не в силах даже понять, откуда нанесен удар. К тому же вся имеющаяся на территории этой страны бронетехника являются устаревшей — она не оборудована динамической защитой, поэтому шансы уцелеть равны нулю.

Кроме "Корнетов" в Ливии в настоящее время воюет и другой современный российский противотанковый комплекс. Речь о выполненной на базе БМП-3 "Хризантеме-С".

Контракты на поставки этих самоходок были заключены до начала вооруженного противостояния. К 2011 году ливийцы получили 4 комплекса. Оставшиеся десять машин были отправлены на север Африки 5 лет назад.

В последний раз эти ПТРК были замечены в начале 2018 года во время боестолкновений в окрестностях ливийской столицы.