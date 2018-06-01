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Российское оружие в пустыне стало неузявимым
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«Корнеты» и «Хризантемы» стали абсолютным оружием в условиях пустыни 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
По мнению военных экспертов, ПТРК являются своего рода наследством режима Муамара Каддафи, поскольку закупки этого оружия были произведены еще в последние годы его правления. "Корнеты" использовались в ходе разгоревшейся гражданской войны. Однако не все запасы ракет были израсходованы, и сейчас они снова пущены в дело.
В условиях Ливии "Корнеты" можно считать абсолютным оружием. Пустынная местность позволяет применять ПТРК на максимальную дальность — 5500 метров. Поэтому противник порой не в силах даже понять, откуда нанесен удар. К тому же вся имеющаяся на территории этой страны бронетехника являются устаревшей — она не оборудована динамической защитой, поэтому шансы уцелеть равны нулю.
Кроме "Корнетов" в Ливии в настоящее время воюет и другой современный российский противотанковый комплекс. Речь о выполненной на базе БМП-3 "Хризантеме-С".
Контракты на поставки этих самоходок были заключены до начала вооруженного противостояния. К 2011 году ливийцы получили 4 комплекса. Оставшиеся десять машин были отправлены на север Африки 5 лет назад.
В последний раз эти ПТРК были замечены в начале 2018 года во время боестолкновений в окрестностях ливийской столицы.
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