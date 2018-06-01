«Боинг» заставит вертолеты Апач летать до 2060-х годов

Производитель ударных вертолетов АН-64 Apache компания «Боинг» намерена продлить им активную «жизнь» до середины XXI века. Уже в скором времени она будет производить и продавать по всему миру до 100 модернизированных машин в год. АН-64 были приняты на вооружение в начале 80-х годов. Как сообщает влиятельный журнал Aviation Week & Space Technology, несмотря на окончание «холодной войны», «Боинг» намерена увеличить производство вертолетов, доведя их выпуск до сотни в год уже к 2021 году.

Японию, Саудовскую Аравию, В настоящее время Апачи закупают 16 стран-союзников США , включая Великобританию Нидерланды . Для продления срока службы АН-64 широко используются современные технологии — например, замена старых двигателей на более совершенные, мощностью до 6000 л. с.

Такая модернизация придаст обновленному АН-64 улучшенную маневренность, увеличит скорость и дальность полета, особенно в горной местности ( Афганистан ), где эффективность работы двигателя снижается.

Еще одно обновление — цифровизация кабины, где на приборной панели будут установлены дисплеи с технологией сенсорного экрана, что значительно повысит качество и скорость отображения информации, так необходимой в современном бою. «Боинг» также планирует задействовать систему распознавания голоса и другие интерфейсные технологии.