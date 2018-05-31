СМИ: Пакистан на пороге создания «ядерной триады»

Региону необходимо соглашение о контроле за ядерными вооружениями, считает портал National Interest.

Пакистан осознал необходимость создания собственного ядерного арсенала после просочившихся в 50-х годах информации о том, что недружественная Индия разрабатывает проект ядерной бомбы, сообщает портал National Interest.

В 1965 году президент Пакистана Зульфикар Али Бхутто пообещал, что «если у Индии будет ядерное оружие, то мы есть траву и листья и даже голодать, но разработаем свое.»

Пакистан, зажатый между Ираном Китаем , Индией и Афганистаном , живет в сложном регионе с многочисленными проблемами безопасности, сказано в статье. Являясь одним из девяти государств, обладающих ядерным оружием, арсенал Пакистана постоянно модернизируется и совершенствуется, чтобы соответствовать новым угрозам. Исламская республика в настоящее время, по информации портала, практически завершила создание собственной «ядерной триады».

Единственное, что сдерживает пакистанской ядерной доктрины от активного развития это то, сама страна в экономической, политическом и военном отношении все же слабее Индии — своего главного противника в регионе, сказано в статье. Противостояние двух стран усугубляется традиционной враждой между ними и несколькими войнами. Индийцы же помнят и теракт 2008 года в Мумбаи , ответственность за который взял на себя Пакистан.

В отличие от соседней Индии и Китая, Исламская республика оставляет за собой право использовать ядерное оружие, особенно маломощное тактическое, чтобы компенсировать преимущество Индии в обычных вооруженных силах в случае конфликта.

Сейчас, по информации издания, в Пакистане практически создана «ядерная триада» — то есть доставить ядерные боеголовки вооруженные силы Исламской республики смогут с земли, по воде и по воздуху.

Пакистан активно наращивает свой ядерный потенциал, который сможет стать не только средством сдерживания, но и, предполагает автор, средством ведения войны. Пакистан и Индия явно находятся в разгаре гонки ядерных вооружений, что приведет, согласно тексту статьи, к обострению ситуации в регионе. В заключении, автор полагает, что соглашение о контроле над вооружениями конкретно для этой части света крайне необходимо.