Новые боеприпасы расширят боевой потенциал Су-57

Новые боеприпасы значительно расширят боевой потенциал Су-57

Значение истребителя пятого поколения Су-57 для ВВС России невозможно переоценить в первую очередь из-за современного вооружения, которым оснащается эта боевая машина. К такому выводу пришли авторы издания Military Watch, специализирующегося на военной тематике.

Как уже сообщалось ранее, для нового истребителя разрабатывается вооружение 14 типов, включая ракеты "воздух-воздух" малой, средней, большой и сверхбольшой дальности, управляемые ракеты "воздух-поверхность" различного назначения, а также корректируемые бомбы.

К примеру, это планирующая авиабомба "Дрель", которая может быть сброшена в 30 километрах от цели. Снаряд состоит из 15 самоприцеливающихся боевых элементов. На конечном участке траектории они отделяются от бомбы и спускаются на парашютах, наводясь при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. "Дрель" хорошо подходит для уничтожения ракетных батарей и танковых колонн противника.

Помимо этого Су-57 оснащаются ракетами "воздух-воздух" большой дальности, способными поражать цель на расстоянии в 200 километров (также имеются данные о разработке ракет сверхбольшой дальности). Главное при этом — беспрецедентная точность наведения.

Еще одна новейшая система вооружения, которая недавно дебютировала вместе с Су-57 в Сирии , — это ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия Х-59МК2. Она способна самостоятельно наводиться на цель без постоянного контроля с истребителя — "выстрелил и забыл". Благодаря этому Су-57 может быстрее перемещаться от одного объекта атаки к другому.

Известно также, что Су-57 может использовать противорадиолокационные ракеты Х-58, задача которых — нейтрализация станций наблюдения противника, а также различные модификации высокоточной ракеты "воздух-поверхность" Х-38. Ее главное преимущество — скорость в 2,2 Маха, что заметно больше, чем у крылатых ракет, стоящих на вооружении в армиях западных стран.