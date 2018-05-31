Дорогое удовольствие: сможет ли Украина когда-нибудь стать космической державой?

Никогда от слова никогда

"Решения, которые Украина принимала в отношении развития космической отрасли после распада СССР можно назвать неоднозначными. Предполагалось длительная интеграция с космической отраслью России , и, таким образом, космическая отрасль Украины смогла бы выжить", — отметил Леонков.

По его мнению, Украина имела все шансы произвести запуск собственной космической ракеты, например, договориться с Казахстаном , однако этого не сделала.

Программа по баллистическим ракетам на Украине была свернута в начале 1990-х годов. Когда с ее территории вывезли ядерное оружие, согласно Будапештскому меморандуму, Киев оставили и без возможности производить баллистические ракеты, вспоминает собеседник агентства.

"Некоторое время они все же участвовали в запуске ракет Днепр, с помощью которых спутники выводились на околоземную орбиту. Когда же эти ракеты закончились, закончилась и ракетная программа", — сказал эксперт, отметив, что дальнейшего продолжения она так и не получила.

После того «как случился лихой 2014 год», все космические возможности и технологии Украины «свелись к нулю», пояснил Леонков.

"Дело в том, что России эти технологии не нужны, европейцам тоже. (…) Все заявления о том, что Киев создаст свой космодром и собственную космическую программу, воспринимается с высокой степенью скепсиса, а у некоторых даже вызывает ироничную улыбку. Все это не произойдет никогда от слова никогда", — сказал эксперт.

Ракеты с КПД паровоза

Франции и Он объяснил, что создание собственной космической отрасли требует существенных финансовых вложений. Эксперт обратил внимание на государства Европы, где крупные страны вроде Германии Великобритании развивают свои космические программы через единое европейское агентство.

"Космос — это очень дорогое удовольствие, по сути, оно является дотационным и убыточным. Если мы сравним массу груза с массой самой ракеты-носителя, которая его выводит на орбиту, то мы поймем, что коэффициент полезного действия у них не превышает 4%, что его сближает с КПД паровоза. То есть ракеты у нас летают с КПД паровоза", — подчеркнул Леонков

Собеседник отметил, что без дотаций со стороны государства или военного ведомства этого государства такие программы не могут существовать, а это подразумевает большие затраты.

"Космос не приносит такой прибыли, как производство самолетов или автомобилей. Космос — это дорогое удовольствие, но есть способы его удешевить. Однако в течение последних 60 лет мы запускаем спутники в космос с помощью ракет-носителей, то есть по старинке", — сказал эксперт.

В качестве примера он привел запуск одного аппарата с помощью ракеты Зенит в рамках проекта «Морской старт» . Стоимость одного такого запуска составляет примерно 70 миллионов долларов. Если даже зарабатывать на этом, то множественные дополнительные издержки, вроде обслуживания и прочего, «оставляют копейки» от этой суммы, подметил Леонков.

Иными словам, чтобы выйти на какую-то прибыльность, необходимо осуществлять массовые запуски, как это делал СССР, добавил он. Эксперт уточнил, что по количеству запусков Советский Союз в свое время превышал количество запусков США в три раза, то, как это было в 1970 годах.

Украинское космическое агентство Европейская Комиссия подписали 29 мая соглашение о сотрудничестве. В соответствии с договоренностью, Киев будет предоставлять полный, свободный и открытый доступ к данным своих спутников, которые ведут наблюдение за Землей, программе Copernicus.

В настоящее время Киев за счет средств из государственного бюджета планирует вкладывать в осуществление космической деятельности в научных и военных целях, а также в совершенствование систем космической навигации.

Украина фактически приостановила в 2014 свое участие в проекте «Морской старт», для которого она поставляла ракеты-носители Зенит-3SL, производства конструкторского бюро Южное. На настоящий момент перспективы возобновления участия Киев в программе неясны.

В 2017 году Государственное космической агентство Украины потратило больше половины из выделенных бюджетом средств (порядка 3,5 миллиардов рублей или 1,5 миллиардов гривен), на погашение кредита, потраченного на реализацию проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи.

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