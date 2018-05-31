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Подлодку «Хаски» вооружат гиперзвуковыми ракетами
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Атомную подлодку «Хаски» вооружат гиперзвуковыми ракетами 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
АПЛ "Хаски" включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Опытно-конструкторские работы по проекту планируется начать в 2023 году, а сдать головной корабль — до конца 2027 года, — рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Конструкция подлодки будет традиционной для российского флота, двухкорпусной, водоизмещение не превысит 12 тысяч тонн. Помимо "Цирконов", ее оснастят роботами для работы в двух стихиях, новейшим гидроакустическим комплексом и боевой управляющей системой последнего поколения, интегрированной в единой информационное пространство Вооруженных сил РФ.
Созданием подлодки занимается петербургское КБ "Малахит". В конце 2017 года его представители сообщили о завершении формирования облика корабля. В апреле изображение перспективной АПЛ — предположительно "Хаски", — появилось на корпоративном календаре "Малахита".
Судя по рисунку, будущая подлодка получит приземистую и угловатую рубку для меньшей радиолокационной заметности, пусковые контейнеры для ракет в носу и средней части корпуса, разнесенные по корпусу антенны гидроакустического комплекса. Хвостовая часть и побортное размещение торпедных аппаратов унифицированы с АПЛ "Ясень".
Можно предположить, что в универсальных ракетных установках поместятся 40-48 крылатых ракет разных типов: "Калибров", "Ониксов" и "Цирконов". Подобный "коктейль" будет применен и при перевооружении надводных кораблей — арсенал из ракет разных типов дает экипажу больше возможностей для выполнения боевой задачи.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" проходит государственные испытания. На одном из тестов 10-метровая ракета показала скорость в 8 Махов. Дальность полета "Циркона" 350-500 километров.

Кстати

У КБ "Малахит" уже есть опыт по "сливу" перспективных образцов — в 90-е годы в журнале "Гангут" появилось изображение АПЛ "Ясень", оказавшееся весьма точным.
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