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МПК «Нарьян-Мар» провел боевые стрельбы в Белом море
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Малый ракетный корабль «Нарьян-Мар» провел боевые стрельбы в Белом море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Малый противолодочный корабль «Нарьян-Мар» Северного флота провел стрельбы из артустановок АК-176 и АК-630 по кораблям условного противника.
В качестве цели использовалась буксируемая мишенная позиция, имитирующая надводный корабль условного противника.
Экипаж МПК «Нарьян-Мар» также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.
В течение нескольких дней были проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне, тренировки по борьбе за живучесть в море, маневрированию в условиях интенсивного судоходства и противодиверсионной защите корабля на незащищенном рейде.
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