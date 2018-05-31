Найден ключ от «Томагавков»

Россия действительно может получить серьезную базу для развития своих технологий РЭБ после анализа образцов американских крылатых ракет, полученных в Сирии — считает эксперт Центра стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Россия получила важные компоненты из Сирии

Ведь сразу стало известно, что после удара Международной коалиции по Сирии от 14 апреля 2018 года только 32 из 103 выпущенных крылатых ракет дошли до заданной цели. При этом, отдельные образцы были не сбиты, а посажены с помощью средств РЭБ. После этого они практически невредимыми попали в руки сирийских военных и затем были переданы России.

Вследствие этого, Россия получила новые данные о тактико-технических характеристиках современных западных крылатых ракет — ведь в ходе ракетного удара использовались не только проверенные «Томагавки», но и другие, более современные образцы.

«На самом деле, успешное отражение ракетного удара зависит от целого ряда факторов, включая и средства РЭБ, и ПВО, а также эффективность работы военной разведки. Все это вместе и дает конечный результат», — констатирует Денисенцев.

Что конкретно получила Россия

Другой вопрос, что средства РЭБ не стоит недооценивать, учитывая, что они при правильном применении могут нарушить работу любой современной военной техники, включая и такие сложные беспилотные аппараты, как ударные крылатые ракеты.

«По понятным причинам, пока не совсем понятно, что все-таки Россия сумела получить в Сирии. На известной выставке были показаны не западные крылатые ракеты целиком, а их компоненты. Это были части силовой установки, корпуса и фюзеляжа, что не отвечает на вопрос, а что все-таки наша страна получила в плане электроники данных крылатых ракет», — резюмирует Денисенцев.

В этом вопросе очень важно знать, что Россия получила после этих ракетных атак в плане харда и программного обеспечения, но пока данная тема нашими официальными органами не была освещена, что и понятно, учитывая ценность данной информации.

«При этом, если предположить, что Россия и, в частности, КРЭТ, получили образцы электроники американских крылатых ракет вместе с доступом к их программному обеспечению, то это может помочь в плане создания средств противодействия РЭБ», — заключает Денисенцев.

До целей в Сирии оба раза долетело небольшое количество американских ракет

Таким образом, как замечает эксперт, эти данные могут помочь в создании средств радиэлектронного подавления, которые смогут глушить каналы связи GPS между ракетой и ее расчетом, а также делать многие другие вещи в данном направлении.

«Соответственно, если Россия действительно получила полный информационный пакет по данным ракетным средствам, то это, в любом случае, даст результат, а какой именно — покажет итог этих военных разработок», — констатирует Денисенцев.

В то же время, необходимо обратить внимание на тот момент, что и в первый свой ракетный удар ВМС США от 7 апреля 2017 года до авиабазы ВВС Сирии «Шайрат» долетело только 23 американских ракеты из 59, причем тогда не было никакой информации о применении Сирией или Россией своих противоракетных средств. Это уже тогда позволило целому ряду военных экспертов сделать предложение, что пропажа данных американских крылатых ракет является следствием работы сил РЭБ отечественного производства.

«Вообще, российские средства РЭБ прошли в Сирии очень серьезную проверку, которая касается не только данных ракетных ударов США и их союзников по сирийским правительственным объектам», — резюмирует Денисенцев.

Эффективность работы российских РЭБ в Сирии очень сложно оценить

Впрочем, как считает эксперт, вопросы действительно остаются — куда делись все эти крылатые ракеты, почему у ПВО Сирии такая низкая эффективность в борьбе с израильскими ВВС, которые могут делать в этой стране все, что захотят, но в отношении американских ракет ими был показан очень высокий результат, а также многие другие сопутствующие аспекты.

«Это очень важный вопрос — откуда такой высокий результат в плане отражения именно американских ракетных ударов, но пока нет фактов, чтобы с уверенностью говорить о том, что все это было достигнуто благодаря российским средствам РЭБ», — заключает Денисенцев.

С другой стороны, отечественные технологии РЭБ и без этого отлично показали себя в Сирии, получив, при этом, чрезвычайно ценный опыт — это, например, подавление систем связи управляемых фугасов, т.е. защита наземных войск от диверсий.

«Наши потери в Сирии от таких средств минимальны, и это говорит о том, что отечественные системы, которые решают данные вопросы, работают эффективно. Точно также дело обстоит и в военной авиации — наши потери минимальны, причем не только от тепловых ловушек и прочего в этом духе, но и благодаря средствам радиоэлектронной борьбы», — констатирует Денисенцев.

Все это говорит о том, что тот опыт, который мы сейчас получаем в Сирии, позитивно сказывается и на развитии технологий РЭБ.