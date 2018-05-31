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Германия нашла способ купить ударный беспилотник
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Германия нашла способ купить ударный беспилотник 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Правительство ФРГ продавливает через парламент идею закупки ударных беспилотников, сообщило издание Defense News. В случае успеха в течение двух лет Германия получит пять израильских БПЛА, которые будут размещены на Ближнем Востоке.
Правительство Германии приблизилось к тому, чтобы добиться одобрения парламентом покупки первого для этой страны беспилотника, способного нести ударное вооружение, сообщил портал Defense News.
Подобная инициатива обсуждается бундестагом не первый месяц, однако проблема в том, что многие до сих пор скептически оценивают легитимность ударных беспилотников как инструмента ведения войны или контртеррористических операций. Именно по этой причине аналогичная попытка сорвалась в июне 2017 года — тогда поддержать ее отказалась СДПГ.
Однако на этот раз шансы на успех куда выше, уверено Defense News. Дело в том, что в данный момент речь идет только о самом беспилотном летательном аппарате (БПЛА). Возможность же установки на него ракет будет обсуждаться позже отдельно.
Инициатива оформлена в виде запроса правительства на финансирование на 25 млн евро. Однако в целом одобрение парламента позволит потратить на реализацию программы 1 млрд долларов.
Программа предусматривает взятие в лизинг 5 БПЛА Heron-TP у израильской компании Israel Aerospace Industries. Срок предложения истекает 15 июня. В случае одобрения инициативы до этого срока будет подписан производственный контракт, а также межправительственное соглашение с Израилем.
Все беспилотники будут развернуты в Израиле и, за отсутствием у них ракет, будут заниматься разведывательным обеспечением германских войск. Причем сделка предполагает их развертывание в зоне конфликта в течение двух лет с даты подписания контракта.
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