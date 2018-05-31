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США начали переброску в Японию F-22 Raptor
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США начали переброску в Японию новейших боевых самолетов F-22 Raptor 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Reuters
Вооруженные силы США начали переброску на южный японский остров Окинава группировки из 14 новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-22 Raptor, передает ТАСС. Они должны пробыть там примерно месяц, сообщает в четверг информационное агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.
По их данным, развертывание на базе ВВС США Кадена на Окинаве дополнительных боевых самолетов связано с предстоящей встречей президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в Сингапуре ориентировочно 12 июня. В качестве дополнительного средства военного давления, отмечает Киодо, в воды региона выведена и ударная группировка ВМС Соединенных Штатов во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan.
Группировка вышла со своей базы Йокосука в Токийском заливе 29 мая и, как полагают, будет осуществлять патрулирование в зоне Корейского полуострова. Авианосец в прошлом году также принимал участие в учениях в этом районе, которые проводились для давления на Пхеньян в связи с активным развитием его ракетно-ядерной программы. Авианосец Ronald Reagan водоизмещением 101,4 тыс. тонн — один из крупнейших в мире военных кораблей, он может нести до 90 самолетов и вертолетов разного типа.
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