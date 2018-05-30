Центр Хруничева из-за финансовых трудностей не будет работать над новыми модификациями «Протонов»

«Предприятие столкнулось с сильнейшими финансовыми трудностями. Это заставило свернуть работу над проектами новых модификаций ракет «Протон», включая среднюю ракету «Протон-Л» и ракеты-носитель «Протон-СЛ-2Ф» на базе трехступенчатого «Протона-М» с использованием разгонного блока «Бриз-М», — сказал источник.

Работы над созданием легкой ракеты «Протон-Лайт» также не ведутся.

«Возобновление работы над новой линейкой ракет спровоцирует увеличение долговой нагрузки на предприятие и катастрофически ухудшит его финансовые показатели», — сказал источник.

Кроме того, по данным источника, в руководстве Центра Хруничева в ближайшее время возможны кадровые перемены.

«Не исключена смена руководства предприятия уже в ближайший месяц. Ожидается, что новым генеральным директором уже в июне может стать один из заместителей главы «Роскосмоса» . Но окончательное решение может принять лишь генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин », — сказал он.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на заместителя гендиректора центра по внешнеэкономической деятельности Андрея Панкратова сообщили, что Центр Хруничева надеется запустить 24 ракеты «Протон» различных модификаций до 2025 года. При этом предприятие предлагало как традиционный «Протон-М», так и его облегченную версию — «Протон-Л» (инозаказчики называют его «Протон Медиум») без третьей ступени.

Центр имени Хруничева анонсировал в минувшем году планы по созданию новой линейки ракет. Новые РН — это оптимизированные двухступенчатые версии РН «Протон-М», на которых будет выводиться исключительно коммерческая нагрузка в рамках контрактов, заключенных дочерней компанией Центра Хруничева International Launch Services (ILS).

Вводом в эксплуатацию «легкого» и «среднего» «Протонов» рассчитывали обеспечить экономически эффективное выведение на геостационарную орбиту (ГСО) космических аппаратов легкого и среднего класса (с массой 3-5 тонн) в соответствии с требованиями заказчиков и усилить коммерческий потенциал РН «Протон» на рынке запусков геостационарных спутников.