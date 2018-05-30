Ещё
В Великобритании приняли закон об использовании беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Великобритании приняли закон об использовании беспилотников 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Согласно этим правилам, владельцы БПЛА весом более 250 граммов должны будут зарегистрировать их и сдать экзамены на знание правил эксплуатации летательных аппаратов. Также им будет запрещено осуществлять полеты в радиусе 1 км от аэропортов и на высоте свыше 122 метров.
"Мы наблюдаем быстрый рост количества используемых дронов, как в коммерческих целях, так и для развлечения, — приводятся в сообщении слова представителя британского министерства транспорта Элизабет Сагг. — Мы хотим, чтобы эта отрасль оставалась инновационной и развивалась, однако нам необходимо защитить самолеты, вертолеты и их пассажиров от все большего числа беспилотных летательных аппаратов в нашем небе".
По данным британского правительства, только в прошлом году в Великобритании было зафиксировано 89 инцидентов с участием БПЛА, при этом в 2014 году их было всего шесть. С каждым годом число подобных случаев лишь возрастает.
Один из инцидентов с участием дрона произошел в июле 2017 года близ лондонского аэропорта Гатвик, когда БПЛА пролетел над крылом самолета Airbus 319, поставив под угрозу жизни 130 находившихся на борту лайнера пассажиров.
РЖД-Партнер: последние новости
Росавиация ограничила сертификаты эксплуатантов еще двух авиакомпаний США введут ограничения на инвестиции КНР и пошлины в 25% на ряд ее товаров Российские компании прекратили поставки угля за границу через Украину
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие71
Задержан помощник Лукашенко146
Обзор зарубежных СМИ: На Украине объяснили бойню в Донбассе
«Убийство Бабченко раскрыто за 10 минут»89
Дикие доходы Михалкова поразили народ531
Видео
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
05:27
Ураган разносит Москву. Есть пострадавшие
Происшествия
00:19
Москвичам посоветовали отложить поездки по городу
Новости Москвы Погода
00:38
Подруга искусала парня после его решения расстаться
Происшествия Общество
03:06
Россия ответила на санкции
Экономика Статьи
00:45
Стало известно о площади пожара на складе в Москве
Происшествия Пожары
Сестра Стриженова устроила скандал на шоу Малахова
Шоу-бизнес
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
01:42
Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге
Происшествия Общество
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение