В Великобритании приняли закон об использовании беспилотников

Согласно этим правилам, владельцы БПЛА весом более 250 граммов должны будут зарегистрировать их и сдать экзамены на знание правил эксплуатации летательных аппаратов. Также им будет запрещено осуществлять полеты в радиусе 1 км от аэропортов и на высоте свыше 122 метров.

"Мы наблюдаем быстрый рост количества используемых дронов, как в коммерческих целях, так и для развлечения, — приводятся в сообщении слова представителя британского министерства транспорта Элизабет Сагг. — Мы хотим, чтобы эта отрасль оставалась инновационной и развивалась, однако нам необходимо защитить самолеты, вертолеты и их пассажиров от все большего числа беспилотных летательных аппаратов в нашем небе".

По данным британского правительства, только в прошлом году в Великобритании было зафиксировано 89 инцидентов с участием БПЛА, при этом в 2014 году их было всего шесть. С каждым годом число подобных случаев лишь возрастает.

Один из инцидентов с участием дрона произошел в июле 2017 года близ лондонского аэропорта Гатвик, когда БПЛА пролетел над крылом самолета Airbus 319, поставив под угрозу жизни 130 находившихся на борту лайнера пассажиров.